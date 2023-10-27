9月台灣總經一次看！出口轉正、通膨率逼近3%　勞動市場尚屬穩定

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9月主要國家出口年減幅多較上月改善，其中我國與日本均轉為正成長，其餘主要國家地區仍續呈年減，惟減幅較上月縮小。累計1至9月我國年減13.8%，南韓年減11.5%，新加坡年減10.9%， 中國年減5.7%，日本年減5.0%。
經濟部指出，受到人工智慧等新興應用商機及科技新品拉貨帶動，加以基期較低，9月出口388億美元，轉為年增 3.4% ，終止連續12個月負成長。隨著終端產品晶片含量提升，加上消費性電子新品陸續上市，及歐美年底採購旺季來臨，我國出口可望漸趨穩定，不過全球通膨、升息效應、俄烏戰事、美中科技爭端等不確定性仍存。
在主要市場方面，9月我國對東協隨科技類產品外銷走揚，出口規模創歷年單月新高，年增24.8%，對歐洲、美國因資通產品出貨強勁， 各年增21.3%、17.7%；對中國及香港、日本則分別年減8.8%、15.1%。
9月主要貨品出口以資通與視聽產品成長59.8%最多；化學品、礦產品分別年增10.3%、0.9%，除了受油價推升部分石化產品行情及庫存回補需求外，前者尚有藥品輸出的挹注；電子零組件則受終端消費疲軟拖累，半導體供應鏈持續調整庫存，年減4.3%。
因全球通膨及升息壓力續存，終端市場需求疲軟，加上供應鏈持續調整庫存，9月外銷訂單514億美元，較上年同月減15.6%。按貨品別觀察，除了光學器材受惠電視面板價格高於上年同月，年增7.3%外，其餘貨品訂單仍呈年減。至於製造業生產指數則呈年減 7.0%，其中，電子零組件業、機械設備業各年減9.4%、 14.4%，不過整體減幅已逐步收斂。
因疫後消費動能回升，加上百貨週年慶、連假出遊以及贈禮商機的挹注下，使得9月零售業營業額3747億元，年增6.0%；餐飲業營業額則為835億元，年增 15.8%，其中餐館業及飲料店業 受惠中秋節連假帶動聚餐商機， 加以部分業者推出各式行銷活動刺激買氣 ， 致營收分別年增 15.8%及11.3%；外燴及團膳承包業因旅運需求強勁，推升空廚營收成長，年增29.9%。
就業市場方面，9月失業率3.48%，較上月下 降0.08個百分點，較上年同月也降0.18個百分點，主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少，工作場所業務 緊縮或歇業而失業者也減少。隨內需產業漸走出疫情陰霾，與邊境鬆綁效應發酵，實施無薪假人數由去年6月高點下滑，至今年10月24日1萬933人，減少1萬1246人；各業中以製造業9772人為最多， 而支援服務業因旅行社受惠邊境解封減少9337人最為明顯。整體而言，國內勞動市場尚屬穩定。
9月生產者物價指數（PPI）較上年同月跌0.01％，主因中油調降售予電業用戶之天然氣價格致燃氣價 格下跌，加上金屬製品、化學材 料及其製品與藥品，以及基本金屬等價格下跌所致。消費者物價指數（CPI）則較上年同月漲2.93％，主要是由於休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，加上蔬菜、水果、 肉類、外食費、油料費、房租、個 人隨身用品、個人照顧服務費及醫療費用價格上漲的緣故。