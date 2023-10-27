特企／《我想成為影之強者！Master of Garden》慶典開始

動畫第二季同步更新 血之女王降臨
同時搭配動畫第二季的放映，吸血鬼女王的血之真祖，「吸血鬼始祖」伊莉莎白也在遊戲內推出，只要抽中「吸血鬼始祖」伊莉莎白精選轉蛋即可加碼獲得「吸血鬼始祖」伊莉莎白角色碎片x50，並且十連抽必得Ｓ以上角色！
而在10/26所舉辦的闇影慶典之中，那位有著絕對的存在感、闇影庭園的首領─「狩獵闇影之人」闇影，終於在遊戲內首次登場，如此帥氣的影之強者，絕對能夠在關卡中痛擊敵人！
在幫助弟弟累積功勞，而在紅之塔遭受重創的克萊兒·卡蓋諾，在危機關頭和某個存在簽訂了契約，變成了真正在現實社會中二病覺醒的社會教材，沒有人想到的是真的有神祕力量的─「存在左手的那股力量」克萊兒，也在遊戲內登場。
闇影庭園需要你的加入！
粉絲團的人數衝刺活動日前官方宣布加碼獎品，因此需要更多的精銳加入闇影小隊，除了原先的Q版壓克力吊飾、闇影應援毛巾等超讚周邊好禮，以及達到兩萬人時的闇影大人或是七影的聲優親筆簽名繪版外，25000人的加碼獎則是手感超棒的立體滑鼠墊，究竟是史萊姆手感還是天然手感就看各位的運氣了！
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