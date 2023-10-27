名家論壇》韋安／柯文哲把藍白合大戲演得「走火入魔」

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柯的這種「思路」，聽起來好像有道理。但也證明柯文哲權謀思維，都快要「走火入魔」，或是已經「走火入魔」了。
一，韓國瑜現在全力挺侯，在各地造勢晚會為侯站台。韓早就清楚表態過，2024他不會出來選，只當啦啦隊。難道柯叫韓來配，他就會出來配。柯為了蹭韓，不惜玩弄和陷韓於不義。
二，柯文哲暗示未來可能會有「柯韓配」，想把韓國瑜目前大器、義氣為侯站台力挺，造勢的能量都打消掉。柯用「柯韓配」這種「假象」，忽悠韓粉的純真之情，來支撐自己的民調不往下掉。
三，柯文哲的「思路」，「柯韓配」副手是韓國瑜，就能夠搶到郭的票，贏得選戰的機率就更高？完全是自圓其說的矯飾之說，就算能搶到郭的票，但把國民黨透過黨內程序，正式提名的總統參選人侯友宜這樣粗暴、蠻橫地「丟包」，侯的死忠支持者難道不會反彈？
新北市是全台最大的票倉，侯2次市長選舉破紀錄得票116和115萬票，起碼會有50、60萬票，會因侯被「丟包」而賭爛流失掉。
柯文哲對藍白合議題，操作和炒作的已經到「走火入魔」的境界，何為真？何為假？讓人一時無法認清，但柯永遠會是唯一贏家。
柯目前在其它方面，除了反復講些政治改革理念和空洞的大道理，已沒有什麼其它像樣議題來延續續航力。而最近侯連番政策出擊，國民黨全台組織動員造勢，侯的訪美行也空前成功。在政策政見、領導能力，兩岸、國防、外界論述方面，侯已明顯越來越有強於柯的態勢。民調侯升柯降，已經趨勢明確。
最近柯陣營接連出擊，喊話、放話、內幕爆料不斷，強勢主導藍白合議題，搶盡輿論版面和聲量，一是努力把民調支撐住不要掉下來，二是以「比民調」為武器，極限施壓國民黨按照柯的意志來藍白合。
柯文哲可能自己都很佩服自己的「厲害」。他「禮賢下士」多方奔走，慷慨大方允諾分享未來的利益，讓不少對藍營有影響力的意見領袖、媒體人，都大力鼓吹「唯柯能贏論」，配合柯營帶風向。慢慢的，柯自我催眠以為只有自己能贏。
柯被塑造成「救星」，藍營必須相求於他，否則就一敗塗地毫無贏面化為泡沫。一般百姓可能會被柯營的策略影響，對藍白合結局焦慮、憂心忡忡。但是國民黨中的明白人，怎麼會看不出柯的真正實力，和借力使力膨脹自己的套路。
24日侯友宜接受專訪，表態藍白合願意當副的，並提出相關遊戲規則。要求柯25日，必須具體回應同意與否。結果，柯沒有同意侯所提出的任何一項提議。
已過最後限期回應時間，柯文哲藍白合「最強人選是我」的大戲已經落幕。就像童話故事《灰姑娘》中，過了午夜12點，南瓜變成馬車的走掉了。藍白合破局，國民黨支持者「選柯、選侯」都一樣的前提，已經不存在。沒有泛藍民眾的支持，柯也回到原形，「在野最強人選的假象」開始瞬間幻滅。
柯文哲的民調支持度，靠藍白合向藍營「借來的民意」，也開始會還回去。2週之後，柯有多少民意實力，會真實地反應出來。柯也怪不得別人，因為是他把一場藍白合大戲演得如夢似真，連自己都分不清楚，自己的能力和實力到底有幾分。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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