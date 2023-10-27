潑漆、撒冥紙、砸車暴力討債真囂張 雄警逮10人送辦
高市刑大日前破獲以何姓犯嫌及沈姓犯嫌為首的暴力討債集團，涉嫌多起到至害人住處叫囂、潑漆、並公然在街道上大肆張貼討債海報洗門風的討債事件。且旗下成員因不滿警方逮捕竟號召成員到轄區派出所聚眾叫囂，警方日前兵分二路前往高雄及臺中等地將何嫌、沈嫌及旗下成員10人逮捕送辦，其中為首何姓及沈姓兩名犯嫌，聲押獲准。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市三民二警分局鼎金派出所於本月11日受理1件討債滋事案，警方據報到場，發現有2名男子對男方房子潑漆，立即動員帶回20人查證身分，並查辦潑漆的2名男子涉恐嚇、毀損罪嫌，另發現20人當中，還有1名男子9月間涉詐欺案通緝，還有2人依違反社會秩序維護法處理。
為了打擊這個暴力討債集團，高雄市警察局成立了專案小組，由刑事警察大隊、三民第二分局和臺中市政府警察局第四分局組成專案小組，25日動員力35人兵分二路前往高雄及台中等地查緝，共逮捕何、沈等10人到案，警方當場也查扣了行動電話、討債字牌等相關證物，全案依違反《刑法》妨害秩序、恐嚇、強制、毀損等罪嫌，移送法辦，目前已裁定羈押。
高市警局局長林炎田也強調將秉持「犯罪零容忍」立場與決心，對於危害社會治安的各類犯罪嚴正執法、絕不寬貸。