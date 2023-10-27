「無卡分期」詐術橫行中部大學！逢甲百人通報　東海、靜宜也遭詐

潑漆、撒冥紙、砸車暴力討債真囂張　雄警逮10人送辦

▲高市刑大日前破獲以何姓犯嫌及沈姓犯嫌為首的暴力討債集團及旗下成員10人，其中為首何姓及沈姓兩名犯嫌，聲押獲准。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市刑大日前破獲以何姓犯嫌及沈姓犯嫌為首的暴力討債集團及旗下成員10人，其中為首何姓及沈姓兩名犯嫌，聲押獲准。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

高市刑大日前破獲以何姓犯嫌及沈姓犯嫌為首的暴力討債集團，涉嫌多起到至害人住處叫囂、潑漆、並公然在街道上大肆張貼討債海報洗門風的討債事件。且旗下成員因不滿警方逮捕竟號召成員到轄區派出所聚眾叫囂，警方日前兵分二路前往高雄及臺中等地將何嫌、沈嫌及旗下成員10人逮捕送辦，其中為首何姓及沈姓兩名犯嫌，聲押獲准。

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▲警方日前兵分二路前往高雄及臺中等地將何嫌、沈嫌及旗下成員10人逮捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲警方日前兵分二路前往高雄及臺中等地將何嫌、沈嫌及旗下成員10人逮捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高雄市三民二警分局鼎金派出所於本月11日受理1件討債滋事案，警方據報到場，發現有2名男子對男方房子潑漆，立即動員帶回20人查證身分，並查辦潑漆的2名男子涉恐嚇、毀損罪嫌，另發現20人當中，還有1名男子9月間涉詐欺案通緝，還有2人依違反社會秩序維護法處理。

▲何姓犯嫌及沈姓犯嫌為首的暴力討債集團，涉嫌多起到至害人住處叫囂、潑漆、並公然在街道上大肆張貼討債海報洗門風的討債事件。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲何姓犯嫌及沈姓犯嫌為首的暴力討債集團，涉嫌多起到至害人住處叫囂、潑漆、並公然在街道上大肆張貼討債海報洗門風的討債事件。（圖／記者郭凱杰翻攝）

為了打擊這個暴力討債集團，高雄市警察局成立了專案小組，由刑事警察大隊、三民第二分局和臺中市政府警察局第四分局組成專案小組，25日動員力35人兵分二路前往高雄及台中等地查緝，共逮捕何、沈等10人到案，警方當場也查扣了行動電話、討債字牌等相關證物，全案依違反《刑法》妨害秩序、恐嚇、強制、毀損等罪嫌，移送法辦，目前已裁定羈押。

高市警局局長林炎田也強調將秉持「犯罪零容忍」立場與決心，對於危害社會治安的各類犯罪嚴正執法、絕不寬貸。

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