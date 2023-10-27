2023台南築角計畫競賽結果出爐「樹裡桁間」獲得金獎

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獲得金獎的北區大仁社區結合台中科大「好佳在」團隊作品「樹裡桁間」，以多樣性工法搭配，貼切地改善環境舒適度並且吸引民眾聚集，共創出都會區公園的新容貌；銀獎則由延續去年好成績的新營區姑爺社區跟中原大學建築系「杯壁小人」團隊一起獲得，作品「暉。紅」賦予閒置空地創新使用，地景式的設計手法吸引話題，營塑全齡友善空間；另外，左鎮區公舘社區與淡江大學「淡江建築斜咖組」團隊的通力合作下，優化廢棄校園的門面，並推廣地方葛鬱金產業，作品「鬱川之門」奪得銅獎，作品充滿鮮明意象。
市長黃偉哲嘉許青年學子、社區夥伴們積極投入參與，各營造點成果令人感動且驚豔，每個作品都呈現台南各區域多元的人文故事與背景，打造專屬台南的精巧生活場域。都發局長徐中強更特別感謝所有參與的社區先進與夥伴、各大學師長們的肯定和支持，更歡迎參與過的青年學子回來台南再創佳績。
佳里區禮化社區則跟銘傳大學藉由五分火車與歷史元素，作品「樂而好禮 化成喜悅」創造嶄新的地景與回憶。永康區鹽興社區則有第一次參賽的聯合大學，以作品「共築」規劃食農教育農園並鼓勵生態教育，試圖與社區產業連結發展。
都發局表示，學生團隊對於環境的想像與付出，都真切地落實在每個社區的營造點上並結合社區使用。同學們透過自己的雙手與汗水創作出來的作品，更體認到現場營造的工序與細節，經驗值大增也有滿滿的成就感，大部分同學都還認真地將營造過程除記錄並剪輯成短片上傳網路平台，藉此與親朋好友分享這樣難得的台南經驗，每位同學都已成為大家心目中的「最佳築角」！