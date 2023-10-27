崑大電遊學程蔡宬鍑為國爭光 杭州亞運「絕地求生M」勇奪銅牌

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杭州亞運今年正式將電子競技納入比賽項目，激勵不少電競選手，而崑山科大電遊學程新生蔡宬鍑所屬的隊伍ONE Team由邵偉康教練領軍代表參賽，該次競賽遊戲「絕地求生M」為秉持奧運精神，經主辦方改編為亞運競賽版本，以不互相射擊、展現團隊合作為原則，透過越野、賽車競速與射擊打靶項目競技，最後依照隊伍完成賽事時間從最快至最慢排行，ONE Team從小組賽中一路晉級，在與韓國、中國及印尼進行決賽，最後以51分04秒145摘下銅牌，令人振奮。
蔡宬鍑自小對電玩充滿興趣，喜歡「絕地求生M」及其他射擊遊戲，因興趣使然讓他高中就讀樹德家商電競產業科技專班，也加入由呂明峻老師帶領的電競戰隊「掠奪者樹德龍」，在隊伍一年即成為主力選手，2021年曾參與PMPL台港澳職業聯賽，並在六都電競爭霸戰中獲得北區冠軍，後因獲亞運選手資格而進入ONE Team戰隊培訓，在2022年參與全球電競錦標賽（GEG）獲銅牌，從比賽中累積的熱忱讓他選擇就讀崑山科大電遊學程，持續培養專業實力，今年在杭州亞運再奪銅牌，未來發展備受期待。
在高中時期曾指導蔡宬鍑的老師呂明峻也於今年成為崑山科大電遊學程副主任暨總教練，他於2018至2022年擔任樹德家商電競總教練，帶領學生征戰多項競賽獲獎，電遊學程主任葉俊吾表示，崑山科大因應國內電競產業發展趨勢與人才需要，於109學年度起創設電腦與遊戲發展科學學士學位學程，策劃電競產業相關人才之能力培育分流制度，規劃「電競發展」及「遊戲設計」兩個不同方向的學程課程，培養符合電競產業「新媒體傳播」及「遊戲軟體設計」所需人才，歡迎對於電競產業有興趣、想成為頂尖新媒體人的同學，加入崑山科大電遊學程的行列。