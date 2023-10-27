MLB／大谷翔平不是MVP！選手把獎項給了勇士阿庫尼亞40轟70盜紀錄
洛杉磯天使隊日籍好手大谷翔平，今天在《The Sporting News》所頒發的年度MVP獎項，以44票之差輸給了亞特蘭大勇士隊外野手Ronald Acuña Jr.（阿庫尼亞），大谷在今年投票中，獲得《棒球美國》雜誌投票MVP第一名，但卻在這次投票又輸給了阿庫尼亞。
記者吳政紘/綜合報導
《The Sporting News》是美國老牌運動媒體，25歲的勇士外野手阿庫尼亞打擊率3成37，41轟，106分打點，大谷只有拿44票，實在有點讓人難以接受。
大谷翔平本季依舊以二刀流之姿，稱霸美職全壘打王，單季44轟十分恐怖，可惜最後因傷提前投手「關機」，較為弱勢，單以這部分來看，阿庫尼亞不但40轟70盜史上第一，還創下大紀錄，比大谷更難得。
雖然大谷還是目前唯一單季二刀流能夠打完完整球季的球員，阿庫尼亞在幫助球隊打進季後賽的貢獻度來說，的確比大谷還重要。
美國媒體《棒球文摘》就選擇了阿庫尼亞為年度最佳球員，大谷目前在MVP投票，是以「1勝2敗」略輸給阿庫尼亞，但是大谷翔平連續3年入圍球員選擇獎的年度最佳球員，還有大聯盟MVP還可以爭取，以及最佳定打擊獎項等，還有機會「逆襲」。