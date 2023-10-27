開箱賴清德新北競總發言人戰隊亮相 號召支持者下周六成立大會見
民進黨2024總統參選人賴清德新北競選總部今（27）日上午舉辦開箱記者會，公布由13位平均年齡30多歲的新北市市議員組成的發言人群，宣布正式啟動輔選列車。現場也推出限量新北專屬募款小物，並號召支持者參與下周六11月4日下午在板橋第一運動場舉辦的賴清德新北競選總部成立大會，一同挺台灣，贏得選戰。
記者吳嘉億／新北報導
記者會上由市議員戴瑋姍擔任發言人群召集人，帶領鄭宇恩、張維倩、彭佳芸、廖宜琨、邱婷蔚、山田摩衣、李宇翔、翁震州、陳乃瑜、彭一書、黃淑君、顏蔚慈等共13位青年議員正式亮相，除了分別為各自選區的立委參選人及賴清德輔選外，也舉起打卡手板高呼口號「新北站出來、三票顧台灣」，強調新北是賴清德的故鄉，也是400萬市民的共同家園，呼籲市民要選對人，讓台灣的未來穩健發展、持續進步。
戴瑋姍說明，13位競總發言人都身穿新北競總專屬的限量募款深綠色「挺台灣polo衫」，只要捐款500元即可兌換一件；透過獨家募款小物營造支持者對於在地認同與光榮感，團結力挺出身新北的賴清德，拒絕讓新北淪為落跑市長侯友宜的墊腳石。
賴清德新北競選總部位於板橋區漢生東路上，正對面即是知名的板橋大遠百百貨、鄰近板橋車站，裏頭除了陳列限量募款「挺台灣polo衫」外，還有咖啡杯、應援毛巾、外套、棒球、證件套、徽章、頸枕、行李袋等募款商品，新北競總還備有多面標語手舉牌，邀請支持者前往打卡，號召市民發揮社群力量「挺台灣」衝刺選情。