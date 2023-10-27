高流搖滾誌講唱會　首度攜手芒果醬Mango Jump唱進偏鄉

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隨即26日六龜高中場則是由人氣樂團芒果醬Mango Jump演出，由於是校內首度有樂團以高規格的燈光與音響、舞台呈現，吸引全校國、高中部六個年級所有學生及老師到場，連準備下個月全國學生音樂比賽的合唱團員，也拼命向指導老師爭取出席聆聽機會。芒果醬Mango Jump團員重視這場演出，不僅是大型音樂祭演出規格，擔心六龜偏遠演出遲到，還提前一晚南下高雄，臨時加演兩首作品，以高張力的演出滿足所有熱情的師生。
高流董事長、文化局長王文翠則指出，高流成立以來多次辦理校園講唱會，深度訪談與現場演出模式深獲學子肯定與歡迎，今年再度辦理，並前往偏鄉演出，代表市府推廣流行音樂的用心。
高流執行長丁度嵐高度重視講唱會活動，25日出席於高雄高工舉辦的首場鄭宜農演出時表示，高流重視青年學子，今年下半年陸續舉辦夏季青春旅程制服演唱會、第三屆Takao Rock打狗祭及音響、編曲、歌詞創作等專業課程，年度樂團徵選競賽「興奮波」也正徵件中。10月開始的講唱會將專業音響與燈光設備帶進六龜高中，就是期望讓偏鄉學子吸取珍貴的音樂養分，落實文化近用，帶給學子更廣闊的音樂世界。
全程參與活動的六龜高中校長梁華蓁表示，該場講唱會是創校以來首次舉辦講唱會這種類型的活動，現場演出震撼的聲光效果讓學生們都非常興奮，透過主持人引導，樂團成員生命經驗的分享更是觸動了山上的孩子，活動非常有意義，也感謝高流與樂團走進六龜，為師生帶來難得的精采演出。
高流表示，2021年正式成立後創設「高流系」課程品牌，持續辦理各類講座及營隊，邀請業界專家授課，同年首次辦理「青春高校搖滾誌」講唱會，深獲校園學子熱烈回響。
今年4場次活動除已舉辦的高雄高工、六龜高中等場次，另於11月1日、8日分別由小球（莊鵑瑛）、柯泯薰於鼓山高中、中正高工演出，透過歌手現場訪談、演出與學生近距離互動，深度分享音樂創作及生命成長故事。高流提醒，搖滾誌活動為校園專場，並未對外開放參加，但活動後將剪輯各場次內容精華於廣播節目播出，相關活動內容可參閱高流官網與臉書、IG。