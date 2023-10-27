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高流搖滾誌講唱會　首度攜手芒果醬Mango Jump唱進偏鄉

▲六龜高中場則是由人氣樂團芒果醬Mango Jump演出，由於是校內首度有樂團以高規格的燈光與音響、舞台呈現，吸引全校所有師生前來觀賞。（圖／高市府文化局提供）
▲六龜高中場則是由人氣樂團芒果醬Mango Jump演出，由於是校內首度有樂團以高規格的燈光與音響、舞台呈現，吸引全校所有師生前來觀賞。（圖／高市府文化局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

深受高雄學子歡迎、高雄流行音樂中心所主辦的「搖滾誌」校園講唱會活動，今年度10月25日起再度舉辦四場次，市長陳其邁表示，近來高雄成為各類型演唱會舉辦的首選城市，市府積極引進歌手到高雄演出的同時也重視偏鄉的教育與文化平權，透過高流辦理校園講唱會活動，除讓學子在地感受流行音樂現場魅力，也在偏鄉種下更多音樂的種子，活動深具意義。

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▲高流搖滾誌講唱會　首度攜手芒果醬Mango Jump唱進六龜高中。（圖／高市府文化局提供）
▲高流搖滾誌講唱會　首度攜手芒果醬Mango Jump唱進六龜高中。（圖／高市府文化局提供）
今年的「熱血高校搖滾誌」講唱會，25日首場由金曲歌后鄭宜農打頭陣，她對著滿場約400位師生分享首張全台語專輯《水逆》的創作歷程，透過一個故事串起每首歌，曲風以民謠為底蘊，混合民謠、電子、搖滾元素，以及嘻哈取樣。

▲今年的「熱血高校搖滾誌」講唱會，25日首場由金曲歌后鄭宜農打頭陣，她對著滿場約400位師生分享首張全台語專輯《水逆》的創作歷程。（圖／高市府文化局提供）
▲今年的「熱血高校搖滾誌」講唱會，25日首場由金曲歌后鄭宜農打頭陣，她對著滿場約400位師生分享首張全台語專輯《水逆》的創作歷程。（圖／高市府文化局提供）
隨即26日六龜高中場則是由人氣樂團芒果醬Mango Jump演出，由於是校內首度有樂團以高規格的燈光與音響、舞台呈現，吸引全校國、高中部六個年級所有學生及老師到場，連準備下個月全國學生音樂比賽的合唱團員，也拼命向指導老師爭取出席聆聽機會。芒果醬Mango Jump團員重視這場演出，不僅是大型音樂祭演出規格，擔心六龜偏遠演出遲到，還提前一晚南下高雄，臨時加演兩首作品，以高張力的演出滿足所有熱情的師生。

高流董事長、文化局長王文翠則指出，高流成立以來多次辦理校園講唱會，深度訪談與現場演出模式深獲學子肯定與歡迎，今年再度辦理，並前往偏鄉演出，代表市府推廣流行音樂的用心。

▲高流執行長丁度嵐高度重視講唱會活動，25日出席於高雄高工舉辦的首場鄭宜農演並致贈紀念品與高雄高工校校長高瑞賢（圖／高市府文化局提供）
▲高流執行長丁度嵐高度重視講唱會活動，25日出席於高雄高工舉辦的首場鄭宜農演並致贈紀念品與高雄高工校校長高瑞賢。（圖／高市府文化局提供）
高流執行長丁度嵐高度重視講唱會活動，25日出席於高雄高工舉辦的首場鄭宜農演出時表示，高流重視青年學子，今年下半年陸續舉辦夏季青春旅程制服演唱會、第三屆Takao Rock打狗祭及音響、編曲、歌詞創作等專業課程，年度樂團徵選競賽「興奮波」也正徵件中。10月開始的講唱會將專業音響與燈光設備帶進六龜高中，就是期望讓偏鄉學子吸取珍貴的音樂養分，落實文化近用，帶給學子更廣闊的音樂世界。

▲六龜高中梁華蓁也感謝芒果醬Mango Jump唱進六龜高中。（圖／高市府文化局提供）
▲六龜高中梁華蓁也感謝芒果醬Mango Jump唱進六龜高中。（圖／高市府文化局提供）
全程參與活動的六龜高中校長梁華蓁表示，該場講唱會是創校以來首次舉辦講唱會這種類型的活動，現場演出震撼的聲光效果讓學生們都非常興奮，透過主持人引導，樂團成員生命經驗的分享更是觸動了山上的孩子，活動非常有意義，也感謝高流與樂團走進六龜，為師生帶來難得的精采演出。

高流表示，2021年正式成立後創設「高流系」課程品牌，持續辦理各類講座及營隊，邀請業界專家授課，同年首次辦理「青春高校搖滾誌」講唱會，深獲校園學子熱烈回響。

今年4場次活動除已舉辦的高雄高工、六龜高中等場次，另於11月1日、8日分別由小球（莊鵑瑛）、柯泯薰於鼓山高中、中正高工演出，透過歌手現場訪談、演出與學生近距離互動，深度分享音樂創作及生命成長故事。高流提醒，搖滾誌活動為校園專場，並未對外開放參加，但活動後將剪輯各場次內容精華於廣播節目播出，相關活動內容可參閱高流官網與臉書、IG。

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