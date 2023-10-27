菲律賓控告中國濫伐珊瑚！違反建造人工島　菲國：惡意破壞生態

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菲律賓《CNN》分部在10月26日報導，菲律賓司法部長博英·雷穆拉周四會見了該國前最高法院法官和前副檢察長弗朗西斯·賈德萊紮（Francis Jardeleza）、國際環境法專家安東尼奧-奧波薩（Antonio Oposa）和西菲律賓海海岸警衛隊發言人傑伊·塔里拉（Jay Tarriela）准將，討論控告中國的案件。
雷穆拉部長說：「我們被國際支持去提吿這個案子。因為受影響的不僅僅是我們，而是整個世界。他們（指中國）正在破壞魚類的繁殖地，它們不會再回來了⋯⋯。」
菲律賓司法部更強調，會議期間提出的「重要證據」，包括中國對西菲律賓海的不良影響，包括破壞珊瑚礁和擾亂該地區的海洋生物。
菲律賓司法部在另一份聲明中指出，為了進一步調查此案件，正在計畫派遣菲律賓海巡署（PCG） 船隻前往西菲律賓海（WPS）。「目的是詳細記錄因中華人民共和國（中國）的活動而造成的環境損害。」
國際海事法專家指出，中國對羅祖爾礁的活動與填海有關，填海造陸有利於經濟發展，但嚴重損害海洋資源。菲國司法部長雷穆拉還說，菲律賓的投訴還將包括中國建的人工島嶼。
菲律賓司法部說明，這次的焦點不是正在進行的中國與菲律賓的領土爭端。相反地，我們選擇控告當前更為緊迫的問題，即「中國造成亞洲周邊水域的環境惡化和破壞」。