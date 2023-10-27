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菲律賓控告中國濫伐珊瑚！違反建造人工島　菲國：惡意破壞生態

▲菲律賓控告中國非法建造人工島嶼，破壞生態資源。圖為珊瑚礁群。（圖／報系資料照）
▲菲律賓控告中國非法建造人工島嶼，破壞生態資源。圖為珊瑚礁群。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓和中國近期因南海發生2起船隻碰撞，而再度爆發衝突。除了控訴中國欺壓菲律賓船隻，菲律賓政府還打算最快在明年初，控告中國非法採伐珊瑚，為了建造人工島嶼而造成生態浩劫。菲國政府已經搜集了許多證據，將控告中國損害國際法規的非法行為。

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菲律賓司法部長博英·雷穆拉（Boying Remulla）表示，菲律賓政府將於明年初就中國在西菲律賓海大規模採伐珊瑚一事提起環境訴訟。

菲律賓《CNN》分部在10月26日報導，菲律賓司法部長博英·雷穆拉周四會見了該國前最高法院法官和前副檢察長弗朗西斯·賈德萊紮（Francis Jardeleza）、國際環境法專家安東尼奧-奧波薩（Antonio Oposa）和西菲律賓海海岸警衛隊發言人傑伊·塔里拉（Jay Tarriela）准將，討論控告中國的案件。

雷穆拉部長說：「我們被國際支持去提吿這個案子。因為受影響的不僅僅是我們，而是整個世界。他們（指中國）正在破壞魚類的繁殖地，它們不會再回來了⋯⋯。」

菲律賓司法部更強調，會議期間提出的「重要證據」，包括中國對西菲律賓海的不良影響，包括破壞珊瑚礁和擾亂該地區的海洋生物。

菲律賓司法部在另一份聲明中指出，為了進一步調查此案件，正在計畫派遣菲律賓海巡署（PCG） 船隻前往西菲律賓海（WPS）。「目的是詳細記錄因中華人民共和國（中國）的活動而造成的環境損害。」

國際海事法專家指出，中國對羅祖爾礁的活動與填海有關，填海造陸有利於經濟發展，但嚴重損害海洋資源。菲國司法部長雷穆拉還說，菲律賓的投訴還將包括中國建的人工島嶼。

菲律賓司法部說明，這次的焦點不是正在進行的中國與菲律賓的領土爭端。相反地，我們選擇控告當前更為緊迫的問題，即「中國造成亞洲周邊水域的環境惡化和破壞」。

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