藍白合政黨協商　柯文哲：最後底線是11月20日

醞釀多時的藍白合14日舉行首次幕僚會議，但是民眾黨與國民黨對總統候選人產生方式沒有共識，導致藍白合陷入僵局。儘管目前進入到政黨協商階段，但雙方溝通互動仍未有太大進展。台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲今（27）日表示，政黨協商真正的dead line是11月20日，超過這個日期要選舉登記，他也沒辦法。
記者呂炯昌／新北報導
柯文哲今日在新莊競選總部舉行聯合政府政策討論座談會，會後媒體詢問藍白合政黨協商狀況？柯文哲表示，因為時間也不多，幕僚都有積極在聯絡，希望能在最短時間內把這問題解決掉，「但是我也知道有困難性，因為從來沒有試驗過，這第一次，凡是第一次都相當困難」。
柯文哲說，他希望「柯文哲」在台灣歷史上的功能就是永遠為台灣帶來改變，也希望這改變是朝好的方向進步，這是他對個人的期許。
媒體追問政黨協商底線跟最後期限？柯文哲表示，「真正的dead line是11月20日，因為11月20日就要登記了，之後就再也沒有辦法」；柯文哲表示，常常是努力到最後一秒，這也符合外科急重症醫師的態度，做什麼事情不會一開始就說沒辦法、困難放棄，最大優點是可以奮戰到最後一秒。
柯文哲重申，政黨協商早就在進行，dead line就是11月20日，過了之後就什麼都不用講了。他也坦言，拖到越後面對他們來講也是越困難，「總不能到11月19日宣佈談判破裂，花一個晚上去找副總統，這一聽就知道不可能」，還有不分區立委要發布，照相、拍形象照也要時間，總不可能拖到最後一秒才處理這些事情。