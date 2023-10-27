李克強傳死訊！疑游泳時突發心臟病 搶救無效猝死上海灘
中國國務院前總理李克強因突發心臟病，經全力搶救無效，27日凌晨在上海離世，享壽68歲。中國官方在李克強逝世8小時後，對外發布上述消息。據上海一名不願具名的醫療業界人士透露，李克強前一天剛到上海，入住上海東郊賓館，游泳時突發心臟病。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《自由亞洲電台》報導，李克強去世的消息早在27日凌晨3點時，就已經在上海流傳，但大多數人半信半疑，直到早上8點10分左右，《央視》發布消息，指出中國共產黨第17屆、18屆、19屆中央政治局常委，國務院前總理李克強，於26日因突發心臟病，經緊急搶救無效，於27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。在相關消息發出五分鐘之後，中國各大媒體紛紛轉載，更引起中國網友對其死因的關注。
一名上海醫療業界人士向《自由亞洲電台》表示，李克強身體狀況良好，喜歡游泳，他到上海後，被安排入住東郊賓館，但在游泳時突發心臟病，「昨天到，說是傍晚在東郊賓館 游泳時突發心臟病。」
報導提到，李克強去世消息迅速登上微博熱搜排行榜第一，有網友留言「人民的好總理，一路走好」、「好總理政治生涯不應該終於此」等，日本駐中國使館也發文哀悼。不過除了央視少數幾家媒體，其餘有關李克強逝世的消息，評論區均被關閉。
資深時事評論人是馬聚對李克強去世消息感到突然，並表示，「李克強去世8小時後才對外發布消息，在網路上，26日下午17點54分就有人說，李克強已經去世，正在等官方宣佈。為什麼中國政府公佈的死亡時間是凌晨0時10分，但之前就已經有人發消息，其中有很多蹊蹺之處，不得不讓人浮想聯翩。」