NBA／KD單核帶隊空砍39分！James準大三元率湖人100:95戰勝太陽
NBA洛杉磯湖人今（27日）在主場迎戰鳳凰城太陽，此戰也是「詹皇」Lebron James睽違5年，再次在例行賽與「死神」Kevin Durant正面對決，湖人靠著Lebron James砍進21分、9助攻、8籃板的「準大三元」表現，在主場以100:95戰勝太陽，順利收下本季首勝，太陽則是吞下本季首敗。
記者張志宇/綜合報導
此戰太陽三巨頭僅Kevin Durant上陣，Devin Booker與Bradley Beal皆因傷高掛免戰牌，首節湖人率先打出7:0攻勢，且在6:12秒時還以16:13領先，但隨即進攻陷入當機，遭太陽打16:0的攻勢，首節打完以30:16落後，進到次節湖人開啟反攻，單節打出30:22，但半場結束還是以48:52落後。
進到第三節，太陽火力全開打出單節32:24，帶著84:76進到末節，但末節太陽全體熄火，在末節前10分鐘僅靠Kevin Durant投進三分球拿下分數，整節僅攻下11分，反觀湖人打出28:11攻勢一舉逆轉，終場就以100:95戰勝太陽。
湖人Lebron James今上陣35分鐘，全場14投7中攻下21分，抓下8籃板與9助攻，Anthony Davis則是出戰39分鐘，全場17投10中攻進30分，抓下13籃板與送出2助攻；太陽Kevin Durant全場28投14中，攻下全場最高的39分。