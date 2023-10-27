萬聖節變裝「海底動物」！免費送北村豆腐家「4道新菜」一次吃
萬聖節變裝優惠再加一！韓式料理「北村豆腐家」，10月推出「韓系超鮮海味」全新料理組合，豆腐煲推出南瓜新口味，還鮮味大升級吃得到整串魚板。呼應萬聖節，4人同行，只要其中1人變裝小美人魚、海龜等「海底動物造型」，直接招待全桌免費送「4道新菜」一次爽吃。秋季迎接重量級海味，鳥丈爐端燒、勝政日式豬排等4大品牌，開吃「日本牡蠣祭」。
記者蕭涵云/綜合報導
豆府餐飲集團旗下韓式料理「北村豆腐家」，10月全新「韓系超鮮海味」，直接將豆腐煲鮮味大升級！選用韓國街頭經典美食「魚板」加菜，「釜山辣魚嫩豆腐煲」吃得到整串魚板；最佳溫補「人蔘蛤蜊嫩豆腐煲」，搭配加入年糕條、杏鮑菇、金針菇等食材，鮮甜進補。
呼應萬聖節還應景將南瓜入菜，香濃鮮美的「南瓜海鮮嫩豆腐煲」，放滿魷魚、蛤蜊及白蝦；蔬食者必吃的「南瓜鮮蔬嫩豆腐煲」，還有起司點綴。另有香辣口味的「香酥魷魚起司年糕」，也來助攻新菜陣容。
北村豆腐家歡慶「韓系超鮮海味」新菜上市，10月26日至11月30日，連續35天，只要點全新上市料理，即贈「5折香酥魷魚起司年糕」兌換券乙張。10月31日再祭出變裝優惠活動，當天4人同行，其中1人變裝小美人魚、海龜等「海底動物造型」，直接招待全桌免費送「4道新菜」一次爽吃。
提醒大家，每店限量10組客人，數量有限，兌換為止；新菜包括釜山辣魚嫩豆腐煲、人蔘蛤蜊嫩豆腐煲、南瓜海鮮嫩豆腐煲、香酥魷魚起司年糕；免費招待料理依當日用餐人數為準，至多四份。
秋季迎接重量級海味，慕里諾國際餐飲迎接「日本牡蠣祭」，11月1日起旗下4品牌開吃嚴選日本三重縣與廣島縣產牡蠣。「鳥丈爐端燒」推出牡蠣湯豆腐與酥炸南蠻牡蠣料理；勝政日式豬排、伊勢路勝勢日式豬排則主打廣島牡蠣，打造經典「酥炸牡蠣」，還搭配豬排成「酥炸牡蠣腰內豬排套餐」；BEPPIN PASTA和風洋食，則帶來台灣少見的生鮮湯麵「牡蠣菠菜辣味奶油湯麵」，及「牡蠣培根菠菜香蒜義大利麵」、「蒜香油封廣島牡蠣」共3道牡蠣料理。