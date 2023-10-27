江國賓30年前嫩照流出！帥到認不出自己 曾莞婷痴喊：帥過金城武
55歲江國賓堪稱是在三立8點檔公務員，在《天道》蟄伏快40年想要一舉把仇人扳倒，未料卻被親生兒子謝承均、養女陳珮騏倒戈，只好繼續復仇。雖然他常常演出壞人，但還是吸引一群愛成熟男人的粉絲。最近有粉絲挖出他30年前的嫩照，帥到他都認不出來，更煞到曾莞婷，讚聲喊：「God帥過金城武！」
記者蔡依庭／綜合報導
江國賓昨（26）日在IG曬出一張30年前舊照，照片中江國賓沒有現在的滄桑感，臉上富有膠原蛋白，帥氣中帶點稚嫩感，讓江國賓都不可置信說：「我看了一下覺得不是我，這是換臉嗎？還是其實就是別人的照片。」
現在觀眾對他的印象都停留在本土劇，其實江國賓早期是演電影出生，曾和林志穎、金城武、林心如等人合作，最著名的就是和徐若瑄主演的電影《天使心》。台劇女神曾莞婷看到他發文，也被吸引留言：「帥過金城武！」上百名粉絲也一致贊同江國賓「帥到老」。
江國賓曾有過一段為人熟知的婚姻，前妻就是前偶像團體憂歡派對成員歡歡，2人於2004年步入禮堂，但在2009年離婚。之後歡歡因為憂鬱症輕生，江國賓有情有義處理前妻身後事，帶著獨生女生活，至今未娶也未交新女友，曾坦言：「我沒有什麼遺憾。」