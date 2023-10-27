中秋後整肅成真？李克強因心臟病猝逝　財經網美：還不明白嗎快走

山雨欲來風滿樓！李克強因心臟病去世　矢板明夫：習近平亦喜亦憂

▲中國官媒報導前總理李克強27日去世。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官媒報導前總理李克強27日去世。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國官媒報導指出，中國前國務院總理李克強27日因心臟病發作過世，掀起國際廣泛討論。日本《產經新聞》台北支局局長矢板明夫表示，有種「山雨欲來風滿樓」的感覺，李克強過世，對習近平來說亦喜亦憂，若是後續未處理好，很可能會導致國民不滿情緒爆發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李克強逝世消息傳出後，矢板明夫隨即在臉書發文表示，李克強因心臟病發作過世，成了全世界矚目的大新聞，「我個人也覺得十分意外。」矢板明夫指出，因為中國的退休領導人，屬於全世界最健康長壽的群體，每個人都有屬於自己的醫療團隊，對其進行24小時的嚴密照顧。「江澤民時代以後，中共前領導人突然過世的情況很少發生。」

矢板明夫表示，「李克強年僅68歲，現在又沒有國事操勞，的確讓人覺得有些太突然了。」恰逢中國外交部長秦剛和中國國防部長李尚福接連倒台、火箭軍大洗牌，中共權力中樞處於混亂時期，「一定會有很多人猜測，李克強有可能死於政治謀殺。」但矢板明夫認為此說法沒有證據，因此不予置評。

但矢板明夫認為，可以斷定的是，即使李克強是死於謀殺，中國官方也不可能承認，真相有可能被隱瞞很長的時間。但是相反，即使李克強是因病自然死亡，「由於中共政權在各種問題上長期說謊，一定會有很多中國民眾願意相信『謀殺論』。習近平在這件事上是『跳進黃河也洗不清』了。」

矢板明夫指出，在去年召開的中共二十大上，習近平清除了異己，完成一統江湖。「但是接班的新團隊，能力實在太差、又好內鬥。」中國民中不滿情緒不斷升高，都希望有個更專業的團隊來治理國家。

矢板明夫續指，現在被認為「非習派」的人物之中，曾慶紅、胡錦濤、溫家寶，都已經垂垂老矣。他們提拔上來的部下，也大部分退休、沒有什麼實力。而李克強在國務院領政10年，今年三月才剛剛退休。在黨內、政府內都擁有一定的影響力。

矢板明夫認為，李克強的過世，對習近平來說，可謂是亦喜亦憂。「喜的是，在黨內，論資歷、形象、能力，唯一可以挑戰自己的潛在對手消失了。今後似乎可以高枕無憂。但同時，如果李克強的後事處理不當，國民的不滿情緒有可能突然爆發、一發不可收拾。」他也在文中舉例，1976年國務院總理周恩來過世，引發了「四五事件」；1989年共產黨前總書記胡耀邦過世，引發了「六四事件」。

矢板明夫表示，李克強擔任過國務院總理，也長期在共青團工作，曾被認為是胡耀邦系統的接班人。他的社會形象，和周、胡有很多相似之處。「民眾會不會透過追悼李克強的活動，發洩對政府的不滿？習近平當局將如何處理？有一種『山雨欲來風滿樓』的感覺……」



更多「李克強猝逝」相關新聞。

李克強傳死訊！疑游泳時突發心臟病　搶救無效猝死上海灘

安排好的？李克強猝逝登熱搜第一　網友質疑死因譏：葬送的習近平

李克強猝逝！中國政壇動盪、「上海休息」原因引議　分析：有蹊蹺

中秋後整肅成真？李克強因心臟病猝逝　財經網美：還不明白嗎快走

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞