山雨欲來風滿樓！李克強因心臟病去世　矢板明夫：習近平亦喜亦憂

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矢板明夫表示，「李克強年僅68歲，現在又沒有國事操勞，的確讓人覺得有些太突然了。」恰逢中國外交部長秦剛和中國國防部長李尚福接連倒台、火箭軍大洗牌，中共權力中樞處於混亂時期，「一定會有很多人猜測，李克強有可能死於政治謀殺。」但矢板明夫認為此說法沒有證據，因此不予置評。
但矢板明夫認為，可以斷定的是，即使李克強是死於謀殺，中國官方也不可能承認，真相有可能被隱瞞很長的時間。但是相反，即使李克強是因病自然死亡，「由於中共政權在各種問題上長期說謊，一定會有很多中國民眾願意相信『謀殺論』。習近平在這件事上是『跳進黃河也洗不清』了。」
矢板明夫指出，在去年召開的中共二十大上，習近平清除了異己，完成一統江湖。「但是接班的新團隊，能力實在太差、又好內鬥。」中國民中不滿情緒不斷升高，都希望有個更專業的團隊來治理國家。
矢板明夫續指，現在被認為「非習派」的人物之中，曾慶紅、胡錦濤、溫家寶，都已經垂垂老矣。他們提拔上來的部下，也大部分退休、沒有什麼實力。而李克強在國務院領政10年，今年三月才剛剛退休。在黨內、政府內都擁有一定的影響力。
矢板明夫認為，李克強的過世，對習近平來說，可謂是亦喜亦憂。「喜的是，在黨內，論資歷、形象、能力，唯一可以挑戰自己的潛在對手消失了。今後似乎可以高枕無憂。但同時，如果李克強的後事處理不當，國民的不滿情緒有可能突然爆發、一發不可收拾。」他也在文中舉例，1976年國務院總理周恩來過世，引發了「四五事件」；1989年共產黨前總書記胡耀邦過世，引發了「六四事件」。
矢板明夫表示，李克強擔任過國務院總理，也長期在共青團工作，曾被認為是胡耀邦系統的接班人。他的社會形象，和周、胡有很多相似之處。「民眾會不會透過追悼李克強的活動，發洩對政府的不滿？習近平當局將如何處理？有一種『山雨欲來風滿樓』的感覺……」
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