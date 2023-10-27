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郭台銘連署資金來源遭點名「踹共」　范綱祥：沒有證據、胡亂影射

▲范綱祥回應表示，前市議員郭麗華並非他的競選總幹事，要他站出來道歉，簡直不知所云。（圖／記者呂炯昌攝）
▲范綱祥回應表示，前市議員郭麗華並非他的競選總幹事，要他站出來道歉，簡直不知所云。（圖／記者呂炯昌攝）

記者李春台／桃園報導

桃園市接連傳出總統參選人郭台銘連署涉賄事件，有陳姓女樁腳供稱資金來自民進黨前議員郭麗華助理劉采柔，國民黨今（27）日召開記者會直指民進黨總統參選人賴清德以及桃園立委參選人范綱祥應對這一事件負責道歉。對此，范綱祥回應表示，前市議員郭麗華並非他的競選總幹事，要他站出來道歉，簡直不知所云。

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范綱祥說，10月21日他舉辦後援會成立大會，郭麗華基於同事情誼，擔任後援會成立大會總幹事，幫忙召號朋友並站台為他主持大會。但現今郭麗華遭郭台銘選罷法案件波及，為免有心人士惡意炒作，做出5點說明如下。

范綱祥指出，原本有意聘請郭前議員為競選總幹事，但本案偵查發動後，郭前議員就立即告知，要他暫緩聘任為競選總幹事，所以，郭麗華並非范綱祥的競選總幹事。

范綱祥表示，郭麗華當時告知他的狀況，與事後的媒體報導內容一致，要點為：郭麗華雖受到郭台銘選罷法案件波及，但並沒有任何證據涉案，所以法院無保請回。

第三點、范綱祥說明，郭台銘選罷法案件更顯然跟綱祥沒有任何關係，他一向光明磊落，不願，也沒有必要有任何涉入郭台銘連署相關事務的行為。

第四點，范綱祥指出，這次事件所有情形已說明如上，媒體報導內容不難搜尋，所有對本事件想要公開有所主張的人，有任何不清楚的地方，也可以致電他本人了解。

最後范綱祥強調，經過以上說明，如果還有人不查證就胡亂說話，有任何以影射、誤導、抹黑等惡意炒作方式，意圖混淆視聽影響選舉結果，他絕對依法提起訴訟，杜絕僥倖，確保清淨選風。

范綱祥強調，要有所堅持，從事政治才有意義。政治之所以令人厭惡，就是因為有人不擇手段，一味煽動抹黑，博取聲量與利益。國民黨今早由凌濤主導的記者會，就是這種令人唾棄的例證。

范綱祥痛批，沒有證據、胡亂影射，還開記者會，到底是精神錯亂？還是為了政治利益裝瘋賣傻？范綱祥奉勸凌濤：出賣靈魂，就算一時攫取到權力，也不會長久，徒然背叛自己而已，歹路不可行！

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