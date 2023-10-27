郭台銘連署資金來源遭點名「踹共」　范綱祥：沒有證據、胡亂影射

我是廣告 請繼續往下閱讀
范綱祥指出，原本有意聘請郭前議員為競選總幹事，但本案偵查發動後，郭前議員就立即告知，要他暫緩聘任為競選總幹事，所以，郭麗華並非范綱祥的競選總幹事。
范綱祥表示，郭麗華當時告知他的狀況，與事後的媒體報導內容一致，要點為：郭麗華雖受到郭台銘選罷法案件波及，但並沒有任何證據涉案，所以法院無保請回。
第三點、范綱祥說明，郭台銘選罷法案件更顯然跟綱祥沒有任何關係，他一向光明磊落，不願，也沒有必要有任何涉入郭台銘連署相關事務的行為。
第四點，范綱祥指出，這次事件所有情形已說明如上，媒體報導內容不難搜尋，所有對本事件想要公開有所主張的人，有任何不清楚的地方，也可以致電他本人了解。
最後范綱祥強調，經過以上說明，如果還有人不查證就胡亂說話，有任何以影射、誤導、抹黑等惡意炒作方式，意圖混淆視聽影響選舉結果，他絕對依法提起訴訟，杜絕僥倖，確保清淨選風。
范綱祥強調，要有所堅持，從事政治才有意義。政治之所以令人厭惡，就是因為有人不擇手段，一味煽動抹黑，博取聲量與利益。國民黨今早由凌濤主導的記者會，就是這種令人唾棄的例證。
范綱祥痛批，沒有證據、胡亂影射，還開記者會，到底是精神錯亂？還是為了政治利益裝瘋賣傻？范綱祥奉勸凌濤：出賣靈魂，就算一時攫取到權力，也不會長久，徒然背叛自己而已，歹路不可行！