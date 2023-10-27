秀出游顥訪中國、與統促會合照　蔡培慧斥：政治不是只會吃喝玩樂

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蔡培慧隨即出示4張2019年的照片，其中3張是舉著「中華青雁和平教育基金會」布條的參訪團，裡面成員有多名學生、游顥、中華和平統一促進會副祕書長馮記林；另一張臉書截圖，特別感謝中華和平統一促進會和多位幹部提供所行安排，以及南投縣游顥議員5天的引領與照顧，標記地點是西安咸陽國際機場。
蔡培慧說，游顥一直強調去中國落地招待的指控是子虛烏有，但地方有傳出他去澳門、廈門、長安、西安的各種版本，因此她要求游顥說明外界對他的3點疑問，包括有沒有去？去了哪裡？錢從哪裡來？
蔡培慧指出，台灣有些人透過落地招待，協助中共進行組織洗腦戰，除了之前中國上海新聞報導的趙姓女助理帶隊去山東、游顥親自帶青年學生與統促會接觸、和非常多人合照，都不能簡化成私人行程。「明明就有去，給你機會說清楚卻不願意，只會提告！這叫文過飾非」。她問，2016年的洪習會，前立委洪秀柱率領代表團，與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會面，「身為洪秀柱辦公室主任的你，當時在哪裡？」
蔡培慧並批評游顥當民意代表不認真，她爭取經費在鹿谷設牙醫，錢都撥到縣府了，他才刻意在議會質詢；她開營養午餐的記者會，游也接著在議會質詢，還不時用P圖造圖在網路抹黑她。蔡培慧喊話游顥「都當到議員、唸研究所的人了，問政要聽到鄉親聲音、不是抄襲；要認真做事，不是只會吃喝玩樂。」
游顥稍晚回擊，指蔡培慧之前在記者會講的是「揪團去澳門」，今天出示的卻是他3、4年前參與活動的照片，且並非由他帶團；他擔任洪秀柱國民黨主席辦公室主任已是6年多前的事，蔡培慧說法完全是時序錯誤、想模糊焦點。他反嗆「一個老師公開說謊要怎麼教育學生」？並回贈4個字「罔為師表」。
至於鹿谷牙醫計劃，游顥批評蔡培慧糊弄選民、蹭立委羅美玲與縣長許淑華的政績。蔡培慧已擔任第二屆立委，營養午餐專法卻一屆拖過一屆，蔡培慧做不到的法案，未來就由游顥來推動。