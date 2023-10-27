爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

秀出游顥訪中國、與統促會合照　蔡培慧斥：政治不是只會吃喝玩樂

▲蔡培慧秀出游顥帶隊台灣青年學生，和中國統促會副祕書長馮記林的合照。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
▲蔡培慧秀出游顥帶隊台灣青年學生，和中國統促會副祕書長馮記林的合照。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）

記者顏幸如／南投報導

國民黨南投縣立委參選人游顥今提告，指控民進黨立委蔡培慧只憑傳聞，就將他抹紅抺黑。蔡培慧隨即秀出4張照片，指游顥帶學生團到中國，建立微信群組、與中國統促會副祕書長合影。蔡培慧問他「當年洪秀柱和習近平會面時，身為洪辦主任的你在哪裡？」還一度老師上身，要游顥認真做事，「政治不是只會吃喝玩樂。」游顥則回擊蔡培慧只會說謊，根本是「罔為師表」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡培慧提供臉書截圖，游顥帶青年團「全陪」，行程由中國安排。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
▲蔡培慧提供臉書截圖，游顥帶青年團「全陪」，行程由中國安排。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
游顥今（27）日到南投地檢署控告民進黨立委蔡培慧、前縣議員陳昭煜觸犯《刑法》加重誹謗罪、《公職人員選舉罷免法》傳播不實意圖使人不當選罪。他指日前蔡培慧宣稱他有澳門落地接待行程，根本是子虛烏有；緊接著陳昭煜在集集鎮競總演講時公然毀謗，質疑游顥的選舉經費是找習近平要的。

蔡培慧隨即出示4張2019年的照片，其中3張是舉著「中華青雁和平教育基金會」布條的參訪團，裡面成員有多名學生、游顥、中華和平統一促進會副祕書長馮記林；另一張臉書截圖，特別感謝中華和平統一促進會和多位幹部提供所行安排，以及南投縣游顥議員5天的引領與照顧，標記地點是西安咸陽國際機場。

▲游顥帶隊台灣青年學生參訪，參加中國的清明祭典。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
▲游顥帶隊台灣青年學生參訪，參加中國的清明祭典。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
蔡培慧說，游顥一直強調去中國落地招待的指控是子虛烏有，但地方有傳出他去澳門、廈門、長安、西安的各種版本，因此她要求游顥說明外界對他的3點疑問，包括有沒有去？去了哪裡？錢從哪裡來？

蔡培慧指出，台灣有些人透過落地招待，協助中共進行組織洗腦戰，除了之前中國上海新聞報導的趙姓女助理帶隊去山東、游顥親自帶青年學生與統促會接觸、和非常多人合照，都不能簡化成私人行程。「明明就有去，給你機會說清楚卻不願意，只會提告！這叫文過飾非」。她問，2016年的洪習會，前立委洪秀柱率領代表團，與中國國家主席習近平在北京人民大會堂會面，「身為洪秀柱辦公室主任的你，當時在哪裡？」

▲蔡培慧指中國上海新聞報導的趙姓女助理帶隊去山東，只是協助中共進行組織洗腦戰的其中一之。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
▲蔡培慧指中國上海新聞報導的趙姓女助理帶隊去山東，只是協助中共進行組織洗腦戰的其中一之。（圖／蔡培慧提供，2023.10.27）
蔡培慧並批評游顥當民意代表不認真，她爭取經費在鹿谷設牙醫，錢都撥到縣府了，他才刻意在議會質詢；她開營養午餐的記者會，游也接著在議會質詢，還不時用P圖造圖在網路抹黑她。蔡培慧喊話游顥「都當到議員、唸研究所的人了，問政要聽到鄉親聲音、不是抄襲；要認真做事，不是只會吃喝玩樂。」

游顥稍晚回擊，指蔡培慧之前在記者會講的是「揪團去澳門」，今天出示的卻是他3、4年前參與活動的照片，且並非由他帶團；他擔任洪秀柱國民黨主席辦公室主任已是6年多前的事，蔡培慧說法完全是時序錯誤、想模糊焦點。他反嗆「一個老師公開說謊要怎麼教育學生」？並回贈4個字「罔為師表」。

▲游顥批評蔡培慧是老師出身卻公然說謊，根本是罔為師表。（圖／游顥提供，2023.10.27）
▲游顥批評蔡培慧是老師出身卻公然說謊，根本是罔為師表。（圖／游顥提供，2023.10.27）
至於鹿谷牙醫計劃，游顥批評蔡培慧糊弄選民、蹭立委羅美玲與縣長許淑華的政績。蔡培慧已擔任第二屆立委，營養午餐專法卻一屆拖過一屆，蔡培慧做不到的法案，未來就由游顥來推動。

馬文君風波燒南投！游顥提告遭抹黑抹紅　蔡培慧譏親中一丘之貉

馬文君戰火延燒！遭疑選舉經費來自中國　游顥怒指蔡培慧無羞恥心

連任曝危機蔡培慧駁斥陳癸佑指控　對手游顥：在地與空降的摩擦

馬文君遭爆長期拉攏師生赴中　基進嗆：豈止國防破口

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞