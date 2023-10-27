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15到29歲每月領8000元！勞動部職訓助她變身工程師、加值又加薪

▲小如參加勞動部職業訓練課程，順利跨域轉職，成為機電整合工程師，加值又加薪。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署提供）
▲小如參加勞動部職業訓練課程，順利跨域轉職，成為機電整合工程師，加值又加薪。（圖／勞動力發展署北基宜花金馬分署提供）

記者李琦瑋／台北報導

29歲的小如先前是一名旅行社辦理票務與簽證的女職員，疫情期間，旅遊業景氣低迷，員工被迫放無薪假，讓她不得不轉職，她從「台灣就業通」網站獲悉，勞動部對15到29歲青年提供每月8000元「職前訓練學習獎勵金」，便報名參加勞動力發展署北分署辦理的「機電整合職訓課程」，現在搖身一變成為機械設備製造公司的工程師，加值又加薪。

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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署今（27）日指出，小如在大學主修觀光，並具備華語、外語的領隊證照，畢業後，她進入旅行社辦理票務、訂房、簽證及旅遊諮詢等業務，但因疫情大爆發，旅遊業陷入景氣低迷，員工被迫放無薪假，逼使她重新思考轉換職業方向。

在家人的鼓勵與支持，小如從「台灣就業通」網站獲悉，勞動部對15到29歲青年提供每月8000元「職前訓練學習獎勵金」，於是她報名參加北分署五股職業訓練場辦理的「機電整合職訓課程」，學習最新的機電整合應用技術，最終，順利完成職訓課程，並考取了「氣壓丙級」、「機電整合乙、丙級」3張技術士證照。

目前，小如在一家機械設備製造公司擔任工程師，負責處理繪圖、人機介面及機器手臂程式撰寫。小如表示，她在職訓期間實作練習的機台器具，其實就像業界設備的縮影版，雖然各家採用的機台品牌各不相同，但功能與主要操作方式相近；她運用職訓所學，透過程式語言操控可程式化的邏輯控制器，以更有效率的方式管理生產線，達成生產目標。

小如說，很感謝政府提供的職訓資源，透過系統化的職訓教學，把她這個沒有機電背景的「生手」，從初期的緊張焦慮，歷經6個月的訓練調教，晉升成為掌握竅門的「熟手」，尤其職訓師鉅細靡遺的教導與解說，更助她跨域學習專業技能、考取證照，順利轉換職場跑道，開啟自我職涯的新旅程。

北分署表示，青年是國家永續發展與創新的動力，青年參加勞動部辦理的職訓課程而擁有一技之長，就等於為自己「投資與加值」。想要在入職或轉職之前強化與提升自身技能的青年朋友，請逕上「台灣就業通」網站查閱，或撥打免付費專線電話：0800-777-888洽詢。

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