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泰勒絲喜訊連連！告示牌音樂獎入圍大贏家　重製專輯今推出

▲泰勒絲入圍本屆告示牌音樂獎20項大獎，成為入圍大贏家。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲入圍本屆告示牌音樂獎20項大獎，成為入圍大贏家。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

西洋天后泰勒絲（Taylor Swift）之前因為陷入版權糾紛，所以無法順利使用過去推出的歌曲，不過她有權利可以重新錄製過去的專輯，因此泰勒絲從2021年開始陸續推出重製專輯，今（27）日則是推出重新錄製的《1989（泰勒絲全新版）》。此外，今天上午揭曉的2023告示牌音樂獎（Billboard Music Award）入圍名單中，泰勒絲以20項提名成為入圍大贏家，今年有望超越德瑞克（Drake）34座紀錄成為獲獎數最多的歌手。

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泰勒絲於2014年發行的第5張專輯《1989》，當時不僅稱霸告示牌專輯榜11周冠軍，當中也有3首主打〈Shake It Off〉、〈Blank Space〉和〈Bad Blood〉奪下告示牌熱門單曲榜第一名，被公認為是她正式從鄉村公主轉型為流行天后的時代指標神專。泰勒絲為了奪回版權而著手前6張專輯重錄計畫，《1989（泰勒絲全新版）》成為第4張重錄完成的專輯，寵粉加收5首當年未公開的遺珠曲目，她表示這是自己最愛的一張，「我在1989年出生，2014年第一次重塑，然後2023年透過重新發行這張我非常熱愛的作品，重新奪回一部分的自己。」她形容自己從未想過這張專輯的魔力，能佔據她人生中如此長的一段時間，「這一刻反映了那些我們曾漫步走過的樹林，以及在最深層的黑暗中依舊閃耀的愛。」

▲泰勒絲入圍本屆告示牌音樂獎20項大獎，成為入圍大贏家，而她也於今（）日推出重製專輯《1989（泰勒絲全新版）》。（圖／環球音樂提供）
▲▼泰勒絲於今（27）日推出重製專輯《1989（泰勒絲全新版）》。（圖／環球音樂提供）
▲泰勒絲入圍本屆告示牌音樂獎20項大獎，成為入圍大贏家，而她也於今（）日推出重製專輯《1989（泰勒絲全新版）》。（圖／環球音樂提供）
 
此外，今天揭曉的2023告示牌音樂獎入圍名單中，泰勒絲獲「年度藝人」、「年度女藝人」和「年度單曲榜歌手 」等20項提名，原先就有29座得獎紀錄的天后已經是所有女歌手裡的紀錄保持人，今年更有望打破德瑞克（Drake）34座紀錄成為獲獎數最多的歌手，得獎名單預計於11月19日（當地時間）揭曉。

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