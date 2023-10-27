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《數碼寶貝02 THE BEGINNING》台灣上映！新角色「謎樣少年」曝光

▲《數碼寶貝02 THE BEGINNING》的新角色「大和田類」由緒方惠美聲演。（圖／羚邦亞洲）
▲《數碼寶貝02 THE BEGINNING》的新角色「大和田類」由緒方惠美聲演。（圖／羚邦亞洲）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本動畫電影《數碼寶貝02 THE BEGINNING》今（27）日正式在台上映，這次故事以第二代人氣角色為主要人物，並加入新角色謎樣少年「大和田類」以及可愛的數碼寶貝「烏科獸」，分別找來當紅聲優「緒方惠美」及「釘宮理惠」為角色獻聲；緒方惠美從4歲演到20歲，十足考驗她的功力，這也成為她終生難忘的配音經驗。

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▲《數碼寶貝02 THE BEGINNING》日本、台灣同步於27日上映。（圖／羚邦亞洲）
▲《數碼寶貝02 THE BEGINNING》日本、台灣同步於27日上映。（圖／羚邦亞洲）
《數碼寶貝02 THE BEGINNING》中的全新角色「大和田類」牽動劇情走向，他自稱是「世界上第一個與數碼寶貝建立搭檔關係的人類」，但身邊卻沒有作為搭檔的數碼寶貝陪伴，在危急時刻他被主角「本宮大輔」及其好友們拯救。

大和田類手裡緊握殘缺的數碼裝置「神聖計畫」，並沉痛說出：「人類和數碼寶貝是不能相遇的，只會令彼此不幸。」令人好奇他的來歷與背後的故事。

大和田類一角年齡跨度大且需要纖細的聲音演技，動畫公司找來曾為《新世紀福音戰士》、《劇場版 咒術迴戰 0》配音的緒方惠美賦予角色生命，她說：「片中會回溯到大和田類的4歲時，再一路演到他20歲的經歷，幅度的確很大，但我認為是一次很好的挑戰機會。」

釘宮理惠則是替大和田類的搭檔烏科獸配音，和緒方惠美一起加入《數碼寶貝》世界，她曾為《銀魂》的「神樂」配音，這次在片中為烏科獸增添超脫於人類，宛如天使般的獨特魅力。

緒方惠美首度為《數碼寶貝》配音，她很重視如何真實的呈現出「大和田類」跟「烏科獸」第一次互動時的情感，希望不管是長年支持作品的粉絲，還是第一次看《數碼寶貝》的觀眾都能樂在其中，並特別感謝搭檔釘宮理惠與她的默契配合。

《數碼寶貝02 THE BEGINNING》以數碼世界冒險10年後的世界為舞台，時間來到2012年，20歲的本宮大輔和其他被選中的孩子們，從外型到生活都有了不同以往的變化，東映動畫也在官方YouTube頻道釋出1分多鐘的電影開頭片段，影片中可以看到借用師父店面，熱心並熟練地鑽研拉麵口味的大輔與V仔獸的日常模樣，還有各自朝著夢想前進的被選召的孩子們長大後的模樣，雖然大家看似邁向不同的人生道路，但是只要收到大輔「全員集合！」的訊息，他們就會齊聚在大輔的拉麵店，友情羈絆依舊密不可分，搭上和田光司的歌聲，熱血指數瞬間拉滿。


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