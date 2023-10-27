《數碼寶貝02 THE BEGINNING》台灣上映！新角色「謎樣少年」曝光

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大和田類手裡緊握殘缺的數碼裝置「神聖計畫」，並沉痛說出：「人類和數碼寶貝是不能相遇的，只會令彼此不幸。」令人好奇他的來歷與背後的故事。
大和田類一角年齡跨度大且需要纖細的聲音演技，動畫公司找來曾為《新世紀福音戰士》、《劇場版 咒術迴戰 0》配音的緒方惠美賦予角色生命，她說：「片中會回溯到大和田類的4歲時，再一路演到他20歲的經歷，幅度的確很大，但我認為是一次很好的挑戰機會。」
釘宮理惠則是替大和田類的搭檔烏科獸配音，和緒方惠美一起加入《數碼寶貝》世界，她曾為《銀魂》的「神樂」配音，這次在片中為烏科獸增添超脫於人類，宛如天使般的獨特魅力。
緒方惠美首度為《數碼寶貝》配音，她很重視如何真實的呈現出「大和田類」跟「烏科獸」第一次互動時的情感，希望不管是長年支持作品的粉絲，還是第一次看《數碼寶貝》的觀眾都能樂在其中，並特別感謝搭檔釘宮理惠與她的默契配合。
《數碼寶貝02 THE BEGINNING》以數碼世界冒險10年後的世界為舞台，時間來到2012年，20歲的本宮大輔和其他被選中的孩子們，從外型到生活都有了不同以往的變化，東映動畫也在官方YouTube頻道釋出1分多鐘的電影開頭片段，影片中可以看到借用師父店面，熱心並熟練地鑽研拉麵口味的大輔與V仔獸的日常模樣，還有各自朝著夢想前進的被選召的孩子們長大後的模樣，雖然大家看似邁向不同的人生道路，但是只要收到大輔「全員集合！」的訊息，他們就會齊聚在大輔的拉麵店，友情羈絆依舊密不可分，搭上和田光司的歌聲，熱血指數瞬間拉滿。