健康科技品牌實體門市台南開幕 遠紅外線奈米技術打造樂活人生
健康科技生活品牌科樂思「KOLLOS」首間實體概念門市於今(27)日在台南永康正式開幕。公司執行長歐陽昆、美國分公司北美地區總經理吳子學與董事及合作夥伴一起啟動剪綵儀式，歡慶科樂思邁向新的里程。科樂思小北概念門市空間設計明亮清新，店內展售全系列洸動能機能生活用品，包含貼布、手環、襪子到貼身衣物和外衣著一應俱全。實體概念門市開幕不只代表科樂思積極拓展線上線下市場的第一步，未來更將以「OLLOS」品牌進軍歐美市場，積極佈局國內外市場。
記者林怡孜/台南報導
科樂思為任彩國際股份有限公司所創立健康科技生活品牌，甫以「遠紅外線機能布料及其製造方法」之專利，獲得2023台灣創新技術博覽會發明競賽金牌獎。掌握洸動能奈米健康科技，具有業界最高超過90%以上遠紅外線釋放率，通過國內外權威機構檢測認證，打破以往儀器與溫度限制，常溫即可以享受到優質的遠紅外線，獲得醫護專業一致認定。
任彩國際執行長歐陽昆表示，科樂思於2019成立，起家台南、深耕台南，從設計、研發、製作到生產，一直與在地產業鏈與科技大學緊密連結，2023年更與台南紡織合作推洸動能紗線，增加奈米科技與機能材料的產品應用廣度。科樂思以電商模式經營2年多來取得了不錯成績。為積極拓展市場，除了今年在台南永康開設實體展售門市外，更計畫在2024年拓展線下實體通路，讓更多消費者實際接觸與方便購買產品，體驗洸動能奈米科技所帶來的循環健康益處。遠紅外線已被證明能夠促進血液循環，有效增進健康，科樂思透過各類型遠紅外線相關產品，讓大眾在日常生活就可享受遠紅外線所帶來的健康好處。
歐陽昆說明，任彩國際已於美國成立分公司，美國北美地區總經理吳子學(Kevin Wu)原是Google高階經理，他放棄高薪，擔任美國北美區CEO，負責歐美與其他海外市場。品牌「OLLOS」 將投入舒緩疼痛市場，以科樂思在台銷售最亮眼，也最具消費者支持的核心產品「遠紅外線貼布」，搭配調整最適合美國消費者的全天然精油配方，並計畫取得美國FDA認證，提供更天然健康且有效舒緩痠痛的解決方法，雖然市場競爭激烈，但可預期2024年將是科樂思與任彩國際大放異彩的一年。