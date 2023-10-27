新北耶誕城11/17開城！桑塔熊主題、光雕秀 主燈耶誕樹首度曝光
2023新北市歡樂耶誕城即將邁向第13年，去年活動總計突破770萬人次，今年新北市耶誕歡樂城確定將定於2023年11月17日~2024年1月1日。分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海，更特別打造天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹，浪漫氛圍將佈滿整個新北市。
記者葉盛耀/綜合報導
今(27)新北市政府觀光旅遊局結合德國經濟辦事處、文化局、經濟發展局、教育局、環保局、民政局、體育處、農業局及動物保護防疫處舉辦啟動記者會。現場由桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍共同揭曉「2023新北歡樂耶誕城」系列活動資訊及周邊主題燈區裝置及絕美光廊燈飾。
今年必訪打卡點，包含市民廣場【耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party】燈區，巨型禮物盒造景「巧克鼠歡樂頌」以及童趣歡樂的「桑塔熊FUN樂園」；站前廣場【甜點小鎮Sweets Town】燈區，翻糖馬卡龍以及奇幻甜點造型裝置藝術；萬坪公園【白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party】燈區，歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置；府中廣場【薑餅樂園Gingerbread World】燈區，全台唯一巨型薑餅人，營造獨特冬日耶誕世界。還有「白爛貓的29個舞臺」，將新北饒富趣味的地景及在地特色美食，以幽默風趣方式現身新北歡樂耶誕城。
此外，每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境更是絢麗，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，以及天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World邀請大家一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。
備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。
新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11/17(五)首登場，接著11/18(六)至11/19(日)舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，帶給大家最歡樂的耶誕氣氛，而聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於12/9(六)至12/10(日)開唱，此外，具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12/15(五)至12/17(日)盛大登場。