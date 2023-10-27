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新北耶誕城11/17開城！桑塔熊主題、光雕秀　主燈耶誕樹首度曝光

▲新北耶誕城將於11月17日開成，今年主燈椰蛋樹打造為天幕式耶誕樹，化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計。（模擬圖／新北市政府提供）
▲新北耶誕城將於11月17日開成，今年主燈椰蛋樹打造為天幕式耶誕樹，化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計。（模擬圖／新北市政府提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2023新北市歡樂耶誕城即將邁向第13年，去年活動總計突破770萬人次，今年新北市耶誕歡樂城確定將定於2023年11月17日~2024年1月1日。分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海，更特別打造天幕式耶誕樹化身為抹茶耶誕樹蛋糕，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹，浪漫氛圍將佈滿整個新北市。

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今(27)新北市政府觀光旅遊局結合德國經濟辦事處、文化局、經濟發展局、教育局、環保局、民政局、體育處、農業局及動物保護防疫處舉辦啟動記者會。現場由桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍共同揭曉「2023新北歡樂耶誕城」系列活動資訊及周邊主題燈區裝置及絕美光廊燈飾。

▲新北耶誕城今年主題為桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍。（圖／新北市政府提供）
▲新北耶誕城今年主題為桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍。（模擬圖／新北市政府提供）
今年必訪打卡點，包含市民廣場【耶誕甜蜜派對Sweet Xmas Party】燈區，巨型禮物盒造景「巧克鼠歡樂頌」以及童趣歡樂的「桑塔熊FUN樂園」；站前廣場【甜點小鎮Sweets Town】燈區，翻糖馬卡龍以及奇幻甜點造型裝置藝術；萬坪公園【白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party】燈區，歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置；府中廣場【薑餅樂園Gingerbread World】燈區，全台唯一巨型薑餅人，營造獨特冬日耶誕世界。還有「白爛貓的29個舞臺」，將新北饒富趣味的地景及在地特色美食，以幽默風趣方式現身新北歡樂耶誕城。

▲「耶誕甜點工廠」區也可看到戴耶誕帽的桑塔熊與薑餅人，正忙碌製作節慶蛋糕。（示意圖／新北市政府提供）
▲「耶誕甜點工廠」區也可看到戴耶誕帽的桑塔熊與薑餅人，正忙碌製作節慶蛋糕。（模擬圖／新北市政府提供）
此外，每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境更是絢麗，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，以及天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World邀請大家一同漫步其中，感受繽紛浪漫的耶誕氛圍。

▲每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境，今年將更加絢麗。（圖／新北市政府提供）
▲每年掀起打卡熱潮的耶誕城光廊及燈飾光環境，今年將更加絢麗。（模擬圖／新北市政府提供）
備受國際矚目的「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。

▲史上最廣的光雕展演，首度結合裸視3D技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規格沉浸式體驗。（圖／翻攝新北市政府提供影片）
▲史上最廣的光雕展演，首度結合裸視3D技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規格沉浸式體驗。（圖／翻攝新北耶誕城宣傳影片）
新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11/17(五)首登場，接著11/18(六)至11/19(日)舉辦「童趣嘉年華」，集結精彩生動的音樂歌舞演出以及可愛卡通人物帶動跳，帶給大家最歡樂的耶誕氣氛，而聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於12/9(六)至12/10(日)開唱，此外，具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12/15(五)至12/17(日)盛大登場。

▲離開城日還有約20天，記者正巧直擊主燈「抹茶耶誕樹蛋糕」已經趕工架設裝飾當中。（圖 / 記者葉盛耀攝 ）
▲離開城日還有約20天，記者正巧直擊主燈「抹茶耶誕樹蛋糕」已經趕工架設裝飾當中。（圖 / 記者葉盛耀攝 ）

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