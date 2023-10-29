今日來講股／台股國安基金動了？分析師估萬六上下500點區間震盪

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郭憲政表示，也因此投資人也不用太擔心，台股不會下檔太多，但大家問會不會上檔？他個人認為即使上漲也不會有很大的空間，主要是之前AI概念股漲太多，套牢在很大的成交量，因此彈升上來也會遇到壓力，所以投資朋友不用追高。
至於許多科技大廠法說會上觀察到個人電腦與通訊手機市場的回溫，怎麼看待第四季到明年第一季台股表現？郭憲政表示，他個人沒有特別看好，也沒有特別看壞，應該還是在區間震盪為主，主要是現在量都只有2000多億元，且台幣走貶，影響外資持續匯出，代表至少這一季可能要保守看待，但也不可能大跌，因為選舉還沒結束，選舉行情還是會發酵。
郭憲政表示，要看兩檔指標股價，一是看輝達技術線型，從之前108美元一路漲到502美元，現在回檔來到300、400元，這樣看起來還有下修的空間，所以投資AI的朋友建議保守應對。
另外，還要看台積電，因為它常被外資當提款機，台積電這波從516元上來到556元，當大盤26日下挫280點時，台積電來到531元的位置，而27日約在533元附近，這告訴我們「有人在護盤」。而看整個大盤就是「下有鍋蓋、上有鐵板」的狀況，短期會在區間震盪整理，因此他預估新一周台股約會在萬六上下500點震盪。
至於要鎖定哪些族群？郭憲政說，由於現在量無法放大是量縮的狀況，且正值盤勢整理區間，這時候不宜買漲多、高價股或大型股，建議可看二線、低基期的比較有機會，電子股部分像是聯電集團的矽統、聯致等，都是低價股可以多做留意。至於IP矽智財族群，不要找高價的創意與世芯-KY，可留意二線的安國或是威盛，價格便宜很多。