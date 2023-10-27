中市知名老店歇業　議員質疑鍋烤節成效

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林祈烽表示，老台中人近來常感嘆，知名老店或名店一家家消失，去年關店的「烤肉沙拉」店是他常去吃的美食之一，也見到許多年輕人在店內用餐，還有之前自由路的台中太陽堂餅店、米薩村、杯滿溢、上閤屋等等，一家一家關門歇業，實在非常可惜。
林祈烽說，市府為帶動經濟，先是辦了購物節，今年又辦鍋烤節，獲選的前十名店家，本來就是排隊名店，生意都很好，提前預約也不見得有位子，經發局還動用第一預備金去支應活動，只是錦上添花而已，公益和帶動觀光的目的都沒有達成。
林祈烽質疑，鍋烤節的提案想法是不是模仿中國山東的淄博燒烤？人家淄博燒烤是一個燒烤帶火一座城市，活動有特色，把觀光客從外面帶進來，甚至創下單日5萬人次搭高鐵到淄博吃燒烤的記錄，形塑成「淄博趕烤」的氣氛，台中鍋烤節的特色是什麼？
經發局長張峯源說，台中鍋烤節比淄博燒烤有名，昨還有香港的遊客特地來台中領物調券消費。
副市長黃國榮表示，老店的歇業關門大多是因消費型態的改變，如果沒有與時俱進，年輕人可能較不喜歡去消費。
議員建議，市府應舉辦「台中回憶美食節」或是「台中老店美食節」，多讓年輕人和觀光客可以品嚐到老台中人一些老店或是巷弄間的美食和回憶，並挹注更多預算來帶動台中的美食觀光。