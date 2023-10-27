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KID被「長頸鹿踩到衣服爆開」險喪命！嚇壞吳宗憲：那畫面不能播

▲坤達（左起）、吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》邁入9周年，結果吳宗憲竟脫口爆料，有一次KID被長頸鹿踩到衣服爆開差點喪命，直呼：「那畫面不能播的！」(圖／記者鄭孟晃攝影）
▲坤達（左起）、吳宗憲、KID主持的《綜藝玩很大》邁入9周年，結果吳宗憲竟脫口爆料，有一次KID被長頸鹿踩到衣服爆開差點喪命，直呼：「那畫面不能播的！」(圖／記者鄭孟晃攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

吳宗憲、KID（林柏昇）、謝坤達主持的《綜藝玩很大》邁入9周年，節目在今（27）日記者會上宣布將前進到中東國家「阿曼王國」錄影玩遊戲。由於中東地區禁忌非常多，現場吳宗憲就擔心KID會亂玩駱駝，結果還脫口自爆，幾年前KID曾被長頸鹿踩到胸口，衣服全破掉，差點喪命一事，而且畫面完全沒播出，嚇壞現場所有人。

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KID坦言，這次9周年企劃是他首次離開妻兒這麼多天，對於工作，老婆都很能理解，會盡量視訊讓KID多陪兒子「木木」多一點。至於第二胎？KID則說，他的確想過，但現在演藝工作比較忙，再加上照顧小孩真的很累，一切還是順其自然。

▲綜藝玩很大9周年。1027。(圖／記者鄭孟晃攝影）
▲《綜藝玩很大》邁入9周年，即將前進中東國家阿曼王國錄影。(圖／記者鄭孟晃攝影）
另外，KID也透露前陣子在馬來西亞傷到膝蓋一事，目前走跑跳都還OK，但就是不能做太激烈的運動，必須要完全休息才會痊癒，不過因為外景的關係，暫時先跟醫生拿止痛藥，等有時間再去做復健，他笑說，以前還不信下雨天，膝蓋就會痠，結果現在都會穿戴護膝工作。

此時，吳宗憲忍不住爆料，以前大象都騎過了，被馬踢過算什麼，「KID被長頸鹿踩過，那腿跟房子一樣跺他耶！」KID也說，當時衣服都被踩到破掉非常危險，吳宗憲驚恐表示，「這段是不能播的，都過去了，不能講的，我嚇死了。」接著拍拍KID肩膀，提醒他安全第一為主，別太拚了。

▲綜藝玩很大9周年。1027。(圖／記者鄭孟晃攝影）
▲吳宗憲（中）爆料KID（右）曾被長頸鹿踩過，那一幕讓他永生難忘。(圖／記者鄭孟晃攝影）

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