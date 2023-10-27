特企／智慧醫療加速醫療平權　華碩手持超音波守護屏東偏鄉

華碩發起「從山到海的照護」，鎖定偏鄉離島推進醫療平權
醫療智慧化、行動化是華碩電腦近年來的發展重點。華碩電腦表示，醫療是以「人」為本的價值服務，華碩運用資通訊的技術優勢發展智慧醫療，期盼智慧醫療能成為彌補現今醫療缺口的利器，降低醫療服務的成本、提高偏鄉民眾的醫療可近性，並增進臨床現場的診斷效率。
華碩電腦發起「從山到海的照護」，致力透過創新的智慧醫療消弭偏鄉醫療落差，落實醫療平權，改善偏鄉居民健康不平等現況。社會實踐手段包括為偏鄉建置IoMT醫療物聯網平台、發起工程師下鄉培育科技力，並捐贈行動化智慧醫材華碩手持無線超音波及華碩健康表，使命將智慧醫療導入台灣的天涯海角。
華碩本次捐贈9台醫療用手持無線超音波LU700至屏東縣9間衛生所，包括屏東縣崁頂鄉衛生所、南州鄉衛生所、枋寮鄉衛生所、麟洛鄉衛生所、內埔鄉衛生所、新園鄉衛生所、泰武鄉衛生所、恆春鎮衛生所、萬巒鄉衛生所。在「從山到海的照護」計畫中，華碩共公益捐贈34隻華碩手持無線超音波及100隻華碩智慧健康錶VivoWatch。足跡遍布全台各地偏鄉，包括離島金門、馬祖、澎湖及屏東等地的衛生局及醫院。
屏東縣衛生局張秀君局長推屏東特色照護模式，到宅服務整合平台助屏東跨入超高齡社會
屏東縣衛生局局長張秀君表示，屏東正處於跨入超高齡社會的交叉口間，我們持續發展屏東特色的照護模式，並整合照顧網絡，建構「到宅服務整合平台」，讓醫療平權的願景持續在屏東實現。
並且，提升偏鄉及離島居民的醫護權是中央政府近幾年來的政策重點，包括離島醫療在地化、本島偏遠地區醫療在地化、醫療資訊化等。謝謝身處產業界的華碩電腦能注意到社會痛點，共同倡議醫療平權，相信手持超音波有助於屏東各衛生所醫師在門診、巡迴醫療、居家訪視等醫療服務上能有所幫助。
隨身攜帶、隨時掃瞄，華碩手持無線超音波落實影像醫學的POCUS理念
華碩手持無線超音波在臨床實用性、醫療機構感染控管及延伸超音波使用情境上提供了創新的解決方案。華碩超音波無線輕量化的外型，全機300公克、電力飽滿狀況下能連續掃瞄約3小時，透過wifi連線即時在手機、平板裝置上看到超音波掃瞄結果。並且提供DICOM格式傳輸，能無縫串接醫療院所PACS系統，實現重點式超音波的優勢（Point-of-Care Ultrasound, POCUS），擴大超音波的應用場域，將醫療照護資源帶到更遙遠更需要的地方。
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