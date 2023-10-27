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吳宗憲《我猜》16年沒得金鐘！再轟「益智實境獎」：我們是弱智嗎

▲吳宗憲提到《我猜我猜我猜猜猜》長達16年都沒得過金鐘獎，再轟「益智及實境節目」獎項，狠酸：「我們是弱智嗎？我們也是益智啊！」(圖／記者鄭孟晃攝影）
▲吳宗憲提到《我猜我猜我猜猜猜》長達16年都沒得過金鐘獎，再轟「益智及實境節目」獎項，狠酸：「我們是弱智嗎？我們也是益智啊！」(圖／記者鄭孟晃攝影）

記者詹鎰睿／綜合報導

綜藝天王吳宗憲與KID（林柏昇）、謝坤達主持的《綜藝玩很大》邁入9周年，雖然今年無緣金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」以及「益智及實境節目獎」，但吳宗憲自己也說，得不得獎開心就好，不過，吳宗憲今（27）日砲口再度對準金鐘制度，質疑益智與實境節目應該要分開，直呼：「難道我們是弱智嗎？我們也是益智啊！」

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知名製作人詹仁雄，日前對於金鐘「綜藝節目獎」頒給胡瓜主持的《最強綜藝秀》有所不滿，並與金鐘評審節目類總召李景白一來一往。而在爭辯過程中，詹仁雄還舉出製作長達16年的長壽節目《我猜我猜我猜猜猜》始終都沒得過金鐘最佳節目獎，引發討論。

▲詹仁雄擔任第12屆伊林璀璨之星決賽評審。（圖／記者陳明中攝）
▲詹仁雄不滿自己節目《原子少年》敗給已經停播的《最強綜藝秀》，並與評審總召李景白辯論。（圖／記者陳明中攝影）
對此，曾擔任該節目主持人的吳宗憲今日受訪表示，他也覺得《我猜》應該要拿獎的，畢竟也是華人眾所皆知的經典節目，再看看同一時期角逐的節目來比，他認為重點在於，「評審給我們這獎，我們要拿的心安理得，這才是最重要的角度。」

吳宗憲形容，現在的金鐘獎像台灣以前的聯考制度一樣，把簡單弄成複雜化，「我們都實境節目，突然間來益智，難道我們節目是弱智嗎？我們也是益智耶！」認為這些事情都可以討論，沒有什麼好不能說的。

吳宗憲還表示，看到5566主持的《飢餓遊戲》終於拿到金鐘獎，「我是很開心的，這麼在乎，這麼努力，代表我們都很認真！」而在宣布《飢餓遊戲》獲獎後，吳宗憲說，自己是鬆了一口氣的，「別忘了，提議開放觀眾投票的是我，我也是綜藝節目投票的發起人，在人氣獎到公布之前，熱鬧度是有的，恭喜他們得到獎，我們也很開心。」

▲第58屆金鐘獎節目類頒獎典禮，《最強綜藝秀》奪「綜藝節目」大獎，胡瓜（中）遭爆天天罵哭女製作人黃有瑄，上台宣布人生大事：「退而不休」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲胡瓜（中）主持的《最強綜藝秀》摘下「綜藝節目獎」大獎，引發詹仁雄不滿。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曾國城6度奪下金鐘個人獎項，在後台還開玩笑稱讚對手是「3位老姐姐」，在看到台下的畫面，讓他相當感動。（圖／NOWnews攝影中心）
▲曾國城摘下「益智及實境節目主持人獎」，同樣遭到吳宗憲狠酸，做節目很輕鬆，掀起戰火。（圖／NOWnews攝影中心）

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