視導長青17號操演 蔡英文：強化國軍實戰化訓練、展現國防自主
「長青17號操演」邁入最後一天，總統蔡英文今（27）日上午前往嘉義分別視導「統裁部」及「陸戰99旅戰車特遣隊」， 肯定各級部隊同仁指揮協調和應處能力，並頒發加菜金，慰勉操演同仁之辛勞。
記者陳佩君／台北報導
蔡英文表示，今為「長青17號操演」的最後一天，這次的操演，以實兵、實車、實裝方式，整合各項戰術作為，希望強化部隊的機動性和實戰應變能力，這場操演長達7天，不僅沒有既定的演練時序，更全程以實際的對抗模式展開，同時，更結合三軍聯合、兵種協同作戰，及各縣市後備旅支援等行動，都是要將實戰化的訓練落實在操演中。
蔡英文提到，在這次演練所使用的戰術型無人機、紅雀二型無人機，以及陸軍最先進的銳指系統，都是由中科院研製；還有八輪甲車及衍生型系列，也是國人自製。
蔡英文指出，除了新式裝備的加入，這幾年，也強化國軍的實戰化訓練，持續提升兵種協同作戰的能力，以及整合地空火力，不僅展現國防自主的成果，也看到台灣整體防衛戰力的提升，這場操演也考驗各級部隊的指揮協調和應處能力，過程當中，一定有許多困難和挑戰，「在大家的努力合作下都順利完成，我也要對各位的表現給予高度的肯定」。
蔡英文說，她也要代表國人感謝各位弟兄姊妹的辛勞，也請各位將這次操演的經驗帶回部隊，做為未來精進部隊訓練的參考，確保每一次的演練都能達到目標，發揮最大效益。