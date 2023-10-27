中市自來水延管路面復平工程　議員批十分誇張

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陳俞融說明，111、112年歷年經發局都編了6千萬元預算來辦理自來水延管路面復平計畫，甚至112年還追加4千5百萬元的預算，共，用於延管路面復平工程，但路面復平工程卻還是這樣的執行率?實在無法理解。
陳俞融提到，許多延管工程完工和路面復平工程之間差了三個月以上，時間拖得非常長，例如111年20處已完工的自來水延管工程中，超過11處工程都是延管工程施工完成超過三個月後，才進行路面復平工程，甚至還有工程一年半之後，路面復平工程才完成，而112年有18處延管工程，其中14處也都要超過三個月以上才能進行路面復平，甚至有些工程已經預定明年113年才會完成，市府的執行效率實在太低落，明明預算也追加了，難道是因為地處偏遠，路面就不會有人使用，所以就隨便處理?
陳俞融強調，通常延管工程完工後，路面狀況不可能跟之前一樣，一定是簡單回舖，等到復平工程才能將路面修平，故在復平工程之前容易崎嶇不平，也容易讓機車汽車行駛產生跳動，難道民眾行的安全不重要嗎，還是偏遠地區就不用重視?當建設局在積極宣傳燙平專案的路平成績時，卻還有一些路段，因為等待自來水延管路面復平工程，造成路面持續崎嶇不平，也難怪台中市一直被認為路不平是最大印象，市府應加強執行速度。
對此，經發局長回覆，由於路面復平工程涉及工班工項的排程和工期影響，但為避免延管後路面崎嶇影響用路民眾安全性，會依議員建議，來加速路面復平工程完工期程。