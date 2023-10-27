侯友宜拋住宅政策　賴辦諷：2年社宅掛蛋「新北經驗是一場謊言」

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對此，戴瑋姍質疑，侯友宜團隊多次攻擊蔡政府、副總統賴清德的社宅政策，他提出的政策卻是抄襲還加碼。
戴瑋姍指出，賴清德早在今年7月時提出「居住三對策」，內容包含「支持推動囤房稅」、「提高青年安心成家優惠貸款額度」、「社會住宅保障百萬租屋家戶」，其中社會住宅部分，更是確實衡量過需求及興辦能量，基於事實提出解方，因此精算出兩任總統任內共同達成「25萬戶的社會住宅」，以及 「25萬戶的社宅包租代管」，以及「50萬戶的租金補貼」，總共100萬戶，保障租屋權益。
戴瑋姍質疑，侯友宜的居住政策，只提出所謂「120萬戶」，卻不敢說那些項目具體有幾戶，分明就是替自己留後路，只想用數字矇騙大眾，而侯友宜多次說要用「新北經驗」落實，但新北市不僅已近兩年社宅興辦量是0戶，過去更差點把社宅蓋成豪宅，所謂的「新北經驗」根本就是一場謊言。
張志豪也說，侯友宜新北市長任內，社會住宅僅決標2678戶，2022、2023年兩年的社宅決標數掛零，反觀中央在新北市興辦社宅的數量早就超越了侯市府，對照侯友宜的社宅政見，實在諷刺。
張志豪表示，侯友宜說要提升包租代管和租金補貼的成效，感謝侯市長肯定中央的政策，但第3期和第4期的社宅包租代管，新北市府媒合戶數都遠遠落後中央，第3期中央媒合戶數更是新北市的3.6倍，「侯友宜連新北市的社宅都做不好了，只會空口說白話」。
張志豪表示，近幾年中央一直督促地方政府實施囤房稅，但新北市囤房稅是六都最晚，拖到最後一刻，侯友宜要選總統才在今年通過。民進黨執政以來，陸續通過實價登錄2.0、房地合一稅2.0、平均地權條例修正草案等重要修法，賴主席也已經表示支持囤房稅2.0，這才是真正重視居住正義，想要抑制炒房，不像侯友宜只是為了選舉騙選票。
張志豪強調，為了加速都市更新與危老重建，民進黨政府除通過「都市更新條例」修法外，更制定「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，危老重建的腳步才因此加快；此外，賴清德提出的居住權三對策，支持囤房稅2.0、擴大「青年安心成家優惠貸款」、百萬租屋家戶總目標，侯友宜也提出類似政策，顯見賴主席的政策受到肯定，侯友宜才跟進，請侯市長多加油，市政都處理不好，遑論國政。