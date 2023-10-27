南投表現最差！8月交通事故死亡增7命　行人死亡連2月下降

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就縣市來看，8月道路交通事故死亡南投績效最差，台中績效最佳。整體死亡人數以南投增加7人最多，行人以台中、雲林、台南、台東各增加1人並列最多；機車、高齡者以雲林分別增加4人、6人最多；酒駕死亡則以台南增加3人最多。8月單月以台中表現較佳，其整體死亡減少18人、機車減少17人、高齡者減少12人；行人死亡以新北減少5人最多；酒駕死亡以苗栗、屏東各減少2人並列最多。
今年1至8月道路交通事故26萬8330件，比去年同期增加27295件，造成1991人死亡，比去年同期增加18人死亡，35萬9088人受傷，比去年同期增加39061人受傷。其中機車死亡1273人，比去年同期減少11人、高齡者死亡801人，比去年同期增加19人、酒駕造成死亡174人無增減、行人死亡221人，比去年同期增加1人。
有關縣市112年1至8月道安績效，表現較不佳的縣市，整體死亡人數以南投增加40人最多，行人死亡以台北增加12人最多，機車死亡以南投增加22人最多，高齡者死亡以雲林增加17人最多，酒駕死亡以台南增加8人最多。
至於表現較佳的縣市，高雄整體死亡減少37人最多，行人減少15人最多，新北高齡者死亡減少29人最多，桃園、台中、高雄酒駕死亡各減少6人並列最多，桃園機車死亡減少19人最多。
經檢視行人死亡人數已連續兩個月減少，7月單月行人死亡人數28人比去年同期減少1人，8月單月行人死亡人數20人比去年同期減少9人，事故發生位置以路口較多，佔53%，年齡層區分則以高齡者為最多67.9%，且以第二當事人其他人違規較多52.9%，顯示仍有許多汽機車未停讓行人情形。
針對行人安全改善重要指標，行人專用時相及早開時相完成3538處，較上月3232增加306處，其中以台南市增加111處最多，其次為新北市增加76處；非六都縣市以新竹縣增加12處最多。行人穿越道退縮部分已完成1385處，較上月增加65處，其中以屏東縣增加20處較多。