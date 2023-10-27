國民阿公邰哥化身黑神話最強說書人　「邰智猿」驚艷登場

首席說書人化身代言人
邰智源是電視資深藝人和主持人，前幾年開始轉戰YouTuber，是木曜4超玩的主力主持人，知名單元為「一日系列」，化身不同角色體驗各行各業，任勞任怨盡力去嘗試，讓許多觀眾直呼相當有代入感。邰哥即使遭逢團隊異動個人發揮依舊還是保有特色，節目內容豐富之外，邰哥的口才和主持節奏皆掌握的精采有趣，與年輕人互動相當不錯，說書功力也是一流，看上邰哥多變的形象和流利的口才，本次特別邀請邰哥代言擔任說書一角，帶領大家加入遊戲，增添歡樂和趣味感。
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遊戲是以黑神話傳說為主的世界觀，由首席說書人邰哥來代言講述將更活靈活現，邰智源在拍攝花絮受訪時表示，接到邀請時，首先就被山海經這種深沉的黑神話故事背景所吸引，講述的遠古神話、神獸和壯闊山河，加上吞噬逐漸壯大變強，甚至可能成為饕餮，精彩的遊戲內容設計，讓本就從事內容創意的他產生的無限的想像，因此先有了第一層興趣；接著，團隊提出製作限定的台版角色，巨猿的猿，剛好和自己的源同音，更覺得設計巧妙又用心，故除了願意承接代言外，甚至親自投入參與設計，推出台版限定異獸「邰智猿」陪伴玩家一起戰鬥，只要預約就能獲得！「邰智猿」不只取名有諧音梗，外觀也受網友推讚好評，看起來富有靈性的神獸，剛好彰顯邰哥的機智形象，有預約的玩家們敬請期待「邰智猿」在遊戲中的戰鬥表現吧。
黑神話引人入勝 參加預約抽好禮
山海經是中華記載許多鄉野傳奇和民間傳說怪物的志怪之書，在日本的百鬼夜行中也有描寫相似的怪物，算是相當經典神話故事，也有不少是當時實事的隱喻。遊戲參考山海經背景，但創出來的異獸的形象更恐怖和寫實，故事更加黑暗，打造出獨特的「黑神話」風格。以靈鯤而言，雖描述為身形巨大能吞天地，但在「黑神話」的風格中，其口如黑暗深淵，被吞噬者，在其胃慢慢消化，能見其肉緩緩從骨上分離，為求解脫只能一死，未死者慘烈的哀嚎在黑暗深中迴盪，靈鯤以聽其為樂。玩家在遊戲中也將遇到這些傳說奇幻異獸，不但可以挑戰它們，還能收服它們為已用，幫忙戰鬥和收集它們，對於喜歡異形怪物和神話故事的朋友千萬別錯過。
此外，除了邰哥代言，和台版限定預約禮的眾多亮點外，現在參加預約還可獲得官方預抽卡，抽取五大營的各類異獸，提前熟悉有那些異獸，每日登入和邀請朋友等都可以獲得額外抽取次數，還可以利用換卡、贈卡加速收集；集齊五大陣營卡組吞噬合成還能獲得相當不錯的靈獸作為獎勵！此外，官網預約人數達成還可開啟抽獎，有機會獲得YAMAHA重機、IPhone 15 Pro等大獎，未來也會持續公佈更多獎勵，期待邰哥之後帶給大家更多的驚喜和好禮，玩家千萬不要錯過這個好機會！
預約官網也會定時推出一些活動，更多第一手好康消息敬請關注官方粉專和預約官網。