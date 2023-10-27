中華職棒／統一獅今年主場勝率達6成 樂天桃猿「下剋上」有難度
中華職棒34年季後挑戰賽將於28日正式開打，上半季冠軍統一7-ELEVEn獅將在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿，進行五戰三勝比賽，統一獅握有主場優勢，若打滿4戰，其中3場都在台南棒球場開打，今年統一獅在主場戰績為36勝22敗、勝率6成07，加上統一獅已先帶有1勝，是統一爭奪台灣大賽門票的利多。
記者路皓惟/綜合報導
根據季後挑戰賽賽制，率先獲得3勝的球隊將前進總冠軍賽，統一獅因在上半季封王，不僅先獲得一勝，4場比賽中還擁有3場主場優勢，樂天桃猿則要把握第二戰唯一一場主場比賽。
今年上半季統一獅主場戰績19勝10敗1和，勝率為6成52，進入下半季統一在主場的戰績為17勝12敗1和、勝率為5成86，而本季例行賽統一獅以4連勝完美收官，球隊火熱的近況，加上主場比賽，勢必為樂天桃猿帶來挑戰，要完成「下剋上」的難度不低。
季後挑戰賽賽程⚾️
10月28日（六）17:05開打 樂天桃猿VS統一獅（台南）
10月29日（日）17:05開打 統一獅VS樂天桃猿（桃園）
10月30日（一）18:35開打 樂天桃猿VS統一獅（台南）
10月31日（二）17:05開打 樂天桃猿VS統一獅（台南）