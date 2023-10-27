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汶萊航空線上旅展今日開賣！7200元飛汶萊　1萬6千起就能倫敦來回

▲汶萊皇家航空也推出線上旅展，於今（27)日開跑，台北出發全航線商務艙95折、經濟艙9折，其中台北飛倫敦來回機票竟然只要未稅價新台幣1萬6千元。（圖／取自汶萊皇家航空臉書）
▲汶萊皇家航空也推出線上旅展，於今（27)日開跑，台北出發全航線商務艙95折、經濟艙9折，其中台北飛倫敦來回機票竟然只要未稅價新台幣1萬6千元。（圖／取自汶萊皇家航空臉書）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接11月旅展，汶萊皇家航空也推出線上旅展，今（27)日開跑，台北出發全航線商務艙95折、經濟艙9折。優惠日期為即日起至2023年11月10日，可預訂出發日期為即日起至2024年9月20日 。其中台北飛倫敦來回機票竟然只要未稅價新台幣1萬6千元。另外，ANA也宣布推出線上旅展，主打台北松山-東京羽田，來回未稅價為9100元。

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汶萊航空此次線上旅展打出台北出發全航線商務艙95折、經濟艙9折。各航線部分，台北-汶萊 7,200元起、台北-沙巴 8,280元起、台北-古晉 9,360元起、台北-雅加達 9,540元起、台北-泗水 9,540元起、台北-杜拜 14,850元起、台北-墨爾本 12,600元起，而最狂優惠就是台北-倫敦，竟然來回票價只要15,570元起。提醒以上票價為每位乘客來回之票價，須另支付機場服務費等費用，且需於汶萊轉機。

▲汶萊航空推線上旅展，即日起至預訂台北-倫敦的來回機票僅1萬6千。（圖／美聯社／達志影像）
▲汶萊航空推線上旅展，即日起至預訂台北-倫敦的來回機票僅1萬6千。（圖／美聯社／達志影像）
另外，ANA航空也推出線上旅展，台北松山-東京羽田來回未稅價為9100元。優惠票價需官網輸入折扣碼：DP663TWITF。優惠日期即日起到2023年11月12日，可預定出發日期為即日起至2024年5月31日。

▲ANA航空也推出線上旅展，台北松山-東京羽田來回未稅價為9100元。（圖／日商東武鐵道股份有限公司提供）
▲ANA航空也推出線上旅展，台北松山-東京羽田來回未稅價為9100元。（圖／日商東武鐵道股份有限公司提供）

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