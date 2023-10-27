NBA／76人停止Harden交易案談判 要等明星球員出現才會重啟交易
費城76人（NBA）球星James Harden，離開費城的心態依舊沒有轉變，但目前市場上僅洛杉磯快艇展現興趣，且目前雙方談判陷入僵局，在今（27日）根據《Yahoo Sports》記者Jake Fischer透露，「七六人已終止與快艇的談判，他們將等到市場上有明星等級球員出現才會開啟談判。」
記者張志宇/綜合報導
根據記者Jake Fischer報導透露，76人在得到James Harden時送走Ben Simmons，七六人球團認為他們當時是獲利的，因為當時他們等到James Harden在籃網喊「賣我」，最終成功送走Ben Simmons換回Harden，七六人希望在本季如法炮製，願意先等待，等到市場上有相應等級的球星出現後再進行交易。
Jake Fischer更指出，76人球團是相信James Harden終究會替球隊出戰，因為他的狀況與Ben Simmons不同，而目前快艇將不在會是交易對象已終止談判，雙方最後一次談判，76人仍堅持至少要兩個首輪籤、選秀互換權和到期合約球員，而快艇則是只願意提供一枚首輪籤，且也明確告知76人Terance Mann是球隊非賣品。
但相信快艇仍會持續尋找合適辦法，因為在25日《ESPN》記者Zach Lowe就在自己的播客節目透露，「隨著球季開季，快艇明白自己需要做出真正的交易，才能與丹佛金塊、鳳凰城太陽抗衡，球團深知這件事，他們目前渴望得到Harden程度已超越Malcolm Brogdon。」