虎尾好會妝 虎尾就業中心徵才活動變妝趴

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當天參與徵才活動的多家廠商，預計招募儲備店長、門市正職人員、兼職計時人員、生產及包裝理貨員、食品品管人員、加油服務員、健身教練、櫃台及業務等合計50個職缺，為舒緩求職民眾緊張情緒，現場也有彩妝師提供免費彩妝服務，鼓勵民眾在參加面試之前先裝備好自己的服裝儀容，期能順利錄取。
虎尾就業中心的工作人員當天也將換上警察、護士、美髮師、醫生、消防員、廚師、郵差、便利商店門市人員、軍人、農夫、藥師、保全等12類職業制服現身，藉著制服趴活動帶出各職業的典型工作內容與相關職能，便利商店小小店員變妝體驗也是一大亮點，歡迎民眾帶小朋友共襄盛舉；鼓勵民眾面試，當天變妝前來的民眾都可帶走一份「好會妝禮」，求才廠商也都備好糖果，等著求職民眾來敲門討工作。
虎尾就業中心主任張春美表示，為了協助特定對象及弱勢者就業，勞動部持續推出「協助特定對象及弱勢求職者面試整備服務計畫」，讓服務從諮詢、面試、推介到就業關懷等完整提供完整服務，只要是經諮詢評估經濟能力薄弱，便可協助申請每人每年1次、最高2,500元的補助，用來購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品；後續求職面試期間如有餐食、車資需求，可以實物給付或電子票證儲值方式，提供每人每次300元、每月最高1,200元、每年最多3,600元的額度補助，幫助弱勢求職者改頭換面、提高雇主的聘僱意願。
更多活動訊息請洽 (05)6330422，相關職缺資訊也同步公告於虎尾就業中心Line@ https://lin.ee/qFPK1Hr 及FB平台 https://reurl.cc/e95bmK ，歡迎民眾上網瀏覽