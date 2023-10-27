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虎尾好會妝 虎尾就業中心徵才活動變妝趴

▲虎尾就業中心的工作人員當天也將換上警察、護士、美髮師、醫生、消防員、廚師、郵差、便利商店門市人員、軍人、農夫、藥師、保全等12類職業制服現身，藉著制服趴活動帶出各職業的典型工作內容。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心提供）
▲虎尾就業中心的工作人員當天也將換上警察、護士、美髮師、醫生、消防員、廚師、郵差、便利商店門市人員、軍人、農夫、藥師、保全等12類職業制服現身，藉著制服趴活動帶出各職業的典型工作內容。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心提供）

記者黃敬堯/雲林報導

迎接一年一度的萬聖節到來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，於下週10/31(二)10：00-12：00舉辦一場「好會妝之職業認識暨徵才活動」，現場除有五家企業到場徵才，還有精彩的職業制服變妝趴活動。

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當天參與徵才活動的多家廠商，預計招募儲備店長、門市正職人員、兼職計時人員、生產及包裝理貨員、食品品管人員、加油服務員、健身教練、櫃台及業務等合計50個職缺，為舒緩求職民眾緊張情緒，現場也有彩妝師提供免費彩妝服務，鼓勵民眾在參加面試之前先裝備好自己的服裝儀容，期能順利錄取。


虎尾就業中心的工作人員當天也將換上警察、護士、美髮師、醫生、消防員、廚師、郵差、便利商店門市人員、軍人、農夫、藥師、保全等12類職業制服現身，藉著制服趴活動帶出各職業的典型工作內容與相關職能，便利商店小小店員變妝體驗也是一大亮點，歡迎民眾帶小朋友共襄盛舉；鼓勵民眾面試，當天變妝前來的民眾都可帶走一份「好會妝禮」，求才廠商也都備好糖果，等著求職民眾來敲門討工作。


虎尾就業中心主任張春美表示，為了協助特定對象及弱勢者就業，勞動部持續推出「協助特定對象及弱勢求職者面試整備服務計畫」，讓服務從諮詢、面試、推介到就業關懷等完整提供完整服務，只要是經諮詢評估經濟能力薄弱，便可協助申請每人每年1次、最高2,500元的補助，用來購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品；後續求職面試期間如有餐食、車資需求，可以實物給付或電子票證儲值方式，提供每人每次300元、每月最高1,200元、每年最多3,600元的額度補助，幫助弱勢求職者改頭換面、提高雇主的聘僱意願。

▲虎尾就業中心把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，於下週10/31(二)10：00-12：00舉辦一場「好會妝之職業認識暨徵才活動」，現場除有五家企業到場徵才，還有精彩的職業制服變妝趴活動。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心提供）
▲虎尾就業中心把歡樂的變妝氣氛帶入面試場合，於下週10/31(二)10：00-12：00舉辦一場「好會妝之職業認識暨徵才活動」，現場除有五家企業到場徵才，還有精彩的職業制服變妝趴活動。（圖／勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心提供）
更多活動訊息請洽 (05)6330422，相關職缺資訊也同步公告於虎尾就業中心Line@ https://lin.ee/qFPK1Hr 及FB平台 https://reurl.cc/e95bmK ，歡迎民眾上網瀏覽

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