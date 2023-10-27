中秋後整肅成真？李克強因心臟病猝逝　財經網美：還不明白嗎快走

李克強逝世　中國經濟的務實派、具有庶民情懷的「最弱勢總理」

▲中國國務院前總理李克強今（27）日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院前總理李克強今（27）日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

中國國務院前總理李克強今（27）日凌晨0點10分，因心臟病突發於上海逝世，享壽68歲。李克強以其務實的性格以及經濟專業廣為人知，一度被認為是中國國家主席潛在接班人選，但由於中國國家主席習近平將權力定於一尊，擔任中國總理長達10年的李克強逐漸被邊緣化，「李克強經濟學」難以施展拳腳，最終只能於今年3月交棒「裸退」，留下中國經濟改革的未竟之業。

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李克強於1955年7月出生於安徽合肥，他是1977年中國恢復高考後的第一批北京大學法律系學生，曾任北大學生會領袖。李克強在1976年5月加入共產黨，1982年畢業後留校擔任團委書記，被選為團中央常委，1983年起擔任共青團中央書記處候補書記、書記。在工作之餘，他也順利攻讀完成北大經濟學碩士、博士學位。

李克強能說一口流利的英語，能用英語和外國人溝通，加上他在經濟方面的學識專業，李克強在中國政壇逐漸站穩腳步，1993年成為共青團第一書記，1998年7月出任河南省省長，成為當時中國最年輕的省長。2004年12月，他調任東北省份遼寧省委書記，2007年10月出任中共中央政治局常委，成為國家級正職領導人，2008年3月被任命為國務院副總理，2013年3月出任國務院總理。

李克強與胡錦濤關係密切，一度被認為是胡錦濤的接班人，但最終由習近平取得中國國家主席的位置。李克強擔任中國總理的10年期間，初期推動加強市場職能的「李克強經濟學」，後期又面對新冠疫情的挑戰，不過由於習近平的「強勢領導」，國務院掌控經濟的大權被削，李克強被認為是「最弱勢總理」，角色逐漸邊緣化。

從2013年3月接任至2022年3月交棒，李克強最終未能在中國政治與經濟領域，留下太多屬於他個人的印記。退休後李克強鮮少露面，最後一次公開露面是8月30日在甘肅省敦煌莫高窟，當時李克強看上去氣色相當不錯，還微笑向群眾揮手。

李克強廣為人知的金句包括，他於2020年5月說過「中國有6億中低收入及以下的人群，每個月收入也就1000元（人民幣）」，於2022年3月退休時，說出「人在幹、天在看、蒼天有眼」，讓外界猜測是否意有所指。李克強也曾說過「改革開放不會停頓，長江黃河不會倒流」，表明自己力推改革開放的信念。

至於所謂「李克強經濟學」，最早由2010年《經濟學人》提出的「李克強指數」，透露李克強重視工業用電量、鐵路貨運量、銀行中長期貸款金額，認為從這些指標比從官方GDP統計更能觀察經濟現況。巴克萊資本在2013年整理出「李克強經濟學」，核心思想是加強市場職能，主要手段包括去槓桿化及結構性改革。李克強在2020年疫情爆發時曾說過，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源」，強調疫情過後民生為要。總體來說，李克強經濟學的特色是務實、接地氣、市場導向，主張改革開放。


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