李克強逝世　中國經濟的務實派、具有庶民情懷的「最弱勢總理」

我是廣告 請繼續往下閱讀
李克強能說一口流利的英語，能用英語和外國人溝通，加上他在經濟方面的學識專業，李克強在中國政壇逐漸站穩腳步，1993年成為共青團第一書記，1998年7月出任河南省省長，成為當時中國最年輕的省長。2004年12月，他調任東北省份遼寧省委書記，2007年10月出任中共中央政治局常委，成為國家級正職領導人，2008年3月被任命為國務院副總理，2013年3月出任國務院總理。
李克強與胡錦濤關係密切，一度被認為是胡錦濤的接班人，但最終由習近平取得中國國家主席的位置。李克強擔任中國總理的10年期間，初期推動加強市場職能的「李克強經濟學」，後期又面對新冠疫情的挑戰，不過由於習近平的「強勢領導」，國務院掌控經濟的大權被削，李克強被認為是「最弱勢總理」，角色逐漸邊緣化。
從2013年3月接任至2022年3月交棒，李克強最終未能在中國政治與經濟領域，留下太多屬於他個人的印記。退休後李克強鮮少露面，最後一次公開露面是8月30日在甘肅省敦煌莫高窟，當時李克強看上去氣色相當不錯，還微笑向群眾揮手。
李克強廣為人知的金句包括，他於2020年5月說過「中國有6億中低收入及以下的人群，每個月收入也就1000元（人民幣）」，於2022年3月退休時，說出「人在幹、天在看、蒼天有眼」，讓外界猜測是否意有所指。李克強也曾說過「改革開放不會停頓，長江黃河不會倒流」，表明自己力推改革開放的信念。
至於所謂「李克強經濟學」，最早由2010年《經濟學人》提出的「李克強指數」，透露李克強重視工業用電量、鐵路貨運量、銀行中長期貸款金額，認為從這些指標比從官方GDP統計更能觀察經濟現況。巴克萊資本在2013年整理出「李克強經濟學」，核心思想是加強市場職能，主要手段包括去槓桿化及結構性改革。李克強在2020年疫情爆發時曾說過，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源」，強調疫情過後民生為要。總體來說，李克強經濟學的特色是務實、接地氣、市場導向，主張改革開放。
更多「李克強猝逝」相關新聞。