台南登革熱疫情連4降！下周病例可望減半 羅一鈞曝工作隊解編日
疾病管制署今(27)日表示，台南市本土登革熱疫情已連續四週下降，上週(10/15-10/21)病例數1,451例，與前一週(10/8-10/14) 1,571例相比降幅較小(8%)，推測因受國慶連假人潮活動影響，致疫情傳播情形增加。近五日病例數較上週同期下降13%，且病媒蚊指數持續處於相對低點，估計病例數將進一步下降。疾管署副署長羅一鈞表示，工作隊目前預計進駐到11月中旬，屆時可評估解編或降階調整。
記者林莞茜／綜合報導
台南本土登革熱疫情嚴峻，疾管署副署長羅一鈞南下進駐、成立「登革熱前進應變工作隊」，並擔任隊長與台南市府協調防疫工作，疾管署表示，10月21日至10月27日期間，「登革熱前進應變工作隊」出動19組38人次，至北區、東區、南區、中西區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區進行社區診斷及化學防治後成效評估，並巡檢中西區、北區、東區教育部權管學校及中央權管場域。
疾管署指出，羅一鈞在南下進駐期間，參加台南市中西區聯合稽查及關廟區環境清潔日，並訪視中西區、北區教育部權管校園進行環境巡查，建議覆蓋於水溝之細紗網須定期巡查並適時抽換；前往視察東區中央權管場域提醒防盜用碎裂之玻璃瓶，可能成為隱性孳生源，建議採取其他防盜措施；另持續參加台南市政府登革熱防治一級指揮中心會議，與市政府及相關專家密切合作，分析疫情趨勢及提供防治建議。
疾管署提醒，疫情雖持續下降，但仍不可掉以輕心，民眾仍需持續共同配合各項防疫措施，進行戶外活動時，務必加強個人防護措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，做好防蚊措施，減少受蚊子叮咬的機會，才能有效阻斷登革熱疫情，保護自己和家人朋友的健康。
疾管署呼籲，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」並配合衛生單位防治措施，並留意身體狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史，亦請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，及留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。另確診個案應持續落實防蚊，避免病毒擴散。