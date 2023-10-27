不分區名單驚見館長、朱立倫岳父！民眾黨批假消息帶風向
台灣民眾黨積極布局不分區立委名單，將於11月20日前公布。網路流傳一份民眾黨不分區安全名單，名單除有柯文哲競選總幹事黃珊珊、前時代力量黨主席暨立委黃國昌外，還有國民黨主席朱立倫岳父高育仁、前國民黨立委邱毅、退出民進黨的立委蘇震清、網紅「館長」陳之漢等人。對此，民眾黨發言人楊寶楨今（27）日表示，名單完全是虛構造假，對於有心人士刻意操作假訊息帶風向，民眾黨予以譴責。
記者呂炯昌／台北報導
網路流傳民眾黨不分區名單，包括時代力量前黨主席徐永明、蘇震清、邱毅、高育仁、王淺秋、前嘉義縣議會議長蕭登標、前嘉義後援會總會長王冠鈞及館長等人，並列出每位各自提名事由。如提徐永明，「約束時代力量總統不支持賴清德」；提名高育仁，「有效爭取外省藍選票」；陳之漢是「高流量網紅，攻擊綠營非常有效果」，但也註記本人意願不高，溝通中。
針對對這份網路流傳不分區委員安全名單，楊寶楨表示，完全是虛構造假，對於在選戰關鍵時期、刻意操作假訊息帶風向的有心人士，民眾黨予以譴責。
楊寶楨表示，感謝各界的關心及討論，但黨內有一定的提名程序和機制，會在適當時機會向外界公布確認名單，呼籲各方勿過度揣測，甚至引用未經證實之資訊。