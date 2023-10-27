台東跨年卡司出爐！告五人寵粉曝巨大驚喜 金曲歌后魏如萱也來了
2024台東跨年晚會，今（27）日驚喜公布第二波卡司名單，請來才剛完成北高雙蛋演唱會的超人氣樂團告五人，還有金曲歌后魏如萱和她的師弟Osean吳獻一同開唱，陪伴台東民眾跨年。首次在台東跨年的告五人還賣起關子，一定會唱得比平常還要多。
記者詹鎰睿／綜合報導
告五人的歌唱生涯今年邁向新的里程碑，「宇宙的有趣」第一次新世界巡迴演唱會4月在台北小巨蛋連唱兩場後，7月移師高雄巨蛋，接著展開中國、美國等海外巡迴。第一次在台東參與跨年活動的告五人，將在「2024台東跨年晚會」擔任開場嘉賓。告五人說：「非常感謝大家的支持，節目會有新的編排，一定會唱的比平常多，希望在電視機螢幕前與現場的大家都能盡情搖擺！」
魏如萱過去曾在鐵花村演出，感受過台東歌迷的熱情和幽默，但她卻是第一次在台東跨年演唱會表演，她準備了多首膾炙人口的歌曲，讓大家可以跟她一起大合唱，還把正在籌備新專輯的師弟Osean吳獻帶來。
告五人前年曾在綠島「最美星空音樂會」演出，當時他們除了上台演唱，下了台還一起躺在草皮上欣賞其他組歌手的表演，看著星空、吹著微風，印象非常舒服深刻。至於新年新計畫，告五人語露玄機地透露，「宇宙的有趣」新世界巡迴演唱會，還會有更多的新場次。魏如萱則許願，「希望新的一年我的靈感可以源源不絕，寫出更多歌。」