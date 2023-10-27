巷仔內／金溥聰拒邊緣化與朱立倫搶爭藍白合主導權　侯友宜淪傀儡

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從選戰最初，侯友宜最大的問題就是多頭馬車，侯器重的金溥聰與握有黨機器的朱立倫無論在藍白合、選戰策略上都不同調，一開始，金溥聰確實發揮功能，擺平黨內反侯勢力，但隨著侯民調遲遲未有起色、藍白合走入僵局，儘管侯友宜再信任金溥聰，侯也深知，這場選舉都不可能單靠競辦的力量，因此才開始漸漸與朱立倫達成默契，畢竟兩人如今已是命運共同體。
隨著藍白合開始發酵，朱、金兩人纏鬥的態勢又更佳明顯，金溥聰先一步搶下藍白合主導權，以藍白合會前會作為開場，但自從提出民主初選開始，就很明顯只是不想成為阻礙藍白合的罪人，更是為將來開戰累積相罵本，與朱立倫主和的思維有明顯的不同。
但也正因為朱、金都無法捨棄，從侯友宜近期對於藍白合的論調，明顯可見侯友宜在朱立倫與金溥聰的意見之間搖擺不定。
23日侯友宜接受3報專訪提出，無論是柯侯配或侯柯配他都接受，也就是侯友宜可以接受擔任副手，以完成民眾對於下架民進黨、政黨輪替的期待；24日柯文哲即回應好像在被逼婚，侯友宜與朱立倫下午共同召開記者會，以結婚共組家庭形容藍白合，「總要確認新郎、新娘是不是侯友宜、柯文哲」。
據了解，24日下午朱立倫提前抵達侯友宜競辦，要與侯友宜討論如何回應柯文哲，當時金溥聰準備的資料，主要還是「開戰」的角度，但朱、侯當時並未採納這樣的論點，兩人共同認為以婚姻為比喻是一種溫和又恰當的說法。
但25日晚間，侯友宜又一改「和親」的態度，重回了金溥聰的論調，細數國民黨退讓三次，但柯文哲卻寸土不讓；26日上午侯友宜與朱立倫出席同場活動，侯友宜態度又略微軟化，更與柯文哲幾乎時同一時間稱，將進入政黨協商，也就是說，藍白將跳脫全民調或民主初選產生正副人選的方式，ㄧ解過去一週的藍白合的死胡同。
正當黨內認為藍白合「朱上金下」的態度明朗時，侯友宜27日上午又強硬表態立場，「在政黨協商中，我是最重要的角色，不是你要不要排除我，要嫁要娶不是媒人說了算，是我說了算！」這段話不但是在向柯文哲嗆聲，不要頻頻放出除了他以外的副手人選，也是在對媒人朱立倫表態立場，別想在政黨協商中把他賣掉。
一場選戰最怕的就是多頭馬車，選舉已經倒數不到三個月，侯友宜內部雙頭馬車的問題，不但沒有解決，反而越來越嚴重，大家都深知，明年選戰藍白若不能合，國民黨想要重返執政就是遙不可及的夢想，在藍白這一局，侯友宜必須選定軍師，站穩立場，別再只顧自身利益極大化，國民黨的興衰侯友宜也有責任。