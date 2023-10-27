自由車KOM／新生代台灣登山王誕生！ 黃冠霖完成二連霸
世界10大艱難自行車登山賽之一的2023年臺灣KOM自行車登山王挑戰，澳洲車手Benjamin Dyball成為大黑馬，以3小時16分09秒65破紀錄封王，而原本被視為奪冠大熱門的環西冠軍車手Simon Yates因機械故障，退出爭冠行列，最終未能擠進前10名，不過Simon Yates的人氣不減，賽後有大批粉絲找他合照、簽名。
記者廖聿偉/武嶺報導
🔥自由車KOM／神！花蓮騎到武嶺僅3小時16分09秒 澳車手破紀錄封王
國內男子菁英車手在強敵環伺下，無法擠進總排前6名，但成績都不差。新生代登山王黃冠霖以3小時34分06秒73完賽，拿下國內冠軍二連霸，車手何彥誼以3小時35分08秒81，屈居第二，捷安特哥倫布車隊李廷威3小時36分30秒21，排名第3。
「新店奧特曼」李廷威今年已經斬獲國內三個登山冠軍，可惜最終只拿下第3名，他直言，黃冠霖是怪物，後面強度拉很高，想追卻追不到。
黃冠霖連兩屆拿下國內KOM第一，完成預期目標，他說，「其實比賽前半段還算平和，但Benjamin Dyball在後半爬坡路段開啟猛攻，強度被拉得很高，很難追趕。」
25歲的黃冠霖已奠定自己在國內登山王的地位，明年他除了瞄準三連霸外，也希望能努力挑戰國內車手在KOM的最佳紀錄，此紀錄保持人試車手王胤之，在2013年以3小時27分53秒完賽。