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自由車KOM／新生代台灣登山王誕生！　黃冠霖完成二連霸

▲新生代登山王黃冠霖(右三)以3小時34分06秒73完賽，拿下國內冠軍二連霸。官方提供
▲新生代登山王黃冠霖(右三)以3小時34分06秒73完賽，拿下國內冠軍二連霸。官方提供

記者廖聿偉/武嶺報導

世界10大艱難自行車登山賽之一的2023年臺灣KOM自行車登山王挑戰，澳洲車手Benjamin Dyball成為大黑馬，以3小時16分09秒65破紀錄封王，而原本被視為奪冠大熱門的環西冠軍車手Simon Yates因機械故障，退出爭冠行列，最終未能擠進前10名，不過Simon Yates的人氣不減，賽後有大批粉絲找他合照、簽名。

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國內男子菁英車手在強敵環伺下，無法擠進總排前6名，但成績都不差。新生代登山王黃冠霖以3小時34分06秒73完賽，拿下國內冠軍二連霸，車手何彥誼以3小時35分08秒81，屈居第二，捷安特哥倫布車隊李廷威3小時36分30秒21，排名第3。

「新店奧特曼」李廷威今年已經斬獲國內三個登山冠軍，可惜最終只拿下第3名，他直言，黃冠霖是怪物，後面強度拉很高，想追卻追不到。

▲新生代登山王黃冠霖(右三)以3小時34分06秒73完賽，拿下國內冠軍二連霸。官方提供
▲新生代登山王黃冠霖(右三)以3小時34分06秒73完賽，拿下國內冠軍二連霸。官方提供
黃冠霖連兩屆拿下國內KOM第一，完成預期目標，他說，「其實比賽前半段還算平和，但Benjamin Dyball在後半爬坡路段開啟猛攻，強度被拉得很高，很難追趕。」

25歲的黃冠霖已奠定自己在國內登山王的地位，明年他除了瞄準三連霸外，也希望能努力挑戰國內車手在KOM的最佳紀錄，此紀錄保持人試車手王胤之，在2013年以3小時27分53秒完賽。

▲男子總排第一名 Benjamin Dyball，打破KOM紀錄。中華民國自行車騎士協會提供
▲男子總排第一名 Benjamin Dyball，打破KOM紀錄。中華民國自行車騎士協會提供

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