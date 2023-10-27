檢調要查！郭台銘連署涉賄遍及全台 黃士修：老實說很無奈
正在進行獨立參選總統連署的鴻海創辦人郭台銘，在全台設置超過百個連署站，日前宣布已經突破總統連署門檻，但近來卻頻頻發生「買連署書」等期約賄選案件，包含台北、桃園、嘉義、屏東都出現涉嫌行賄遭收押的案件。郭辦發言人黃士修表示，老實說，他還挺無奈的。最近每起涉嫌買票新聞，他們法務團隊都第一時間清查，確認不是官方站點。人力派遣公司也再三宣導，務必遵守所有法規。
記者余祥／台北報導
黃士修說，所有的連署站點和人力都簽白紙黑字合約，並強調沒有KPI，避免對價關係。地方山頭在做事，也是靠人脈信任鏈動員，哪有跟你一張一張用買的？在連署最後衝刺之際，突然冒出多起買票案件。他看新聞，據說一張有300、400、200的價碼，然後都是幾十張的規模，不是幾千張，也不是幾萬張，算一百張，乘以每張兩百，花兩萬就能搞他們一次，這也太廉價了吧。如果有人掏二十萬出來，在十個縣市找人當替死鬼，檢調還不抓緊機會升官一波？
黃士修說，計算經濟成本立刻發現不合邏輯，可是光這樣操作連爆，就能講得好像郭董的幾十萬連署都有問題，政治不可不謂可怕。他們當然全力配合司法調查，出事的也不是官方站點。但不斷影射搞得民眾人心惶惶，好像走進站點簽一張，隨時可能被請去喝茶，這樣打壓郭董的支持者也不公平吧，尤其現在爆出是民進黨人士，然後國民黨系統又放話，抓到了果然都是深綠郭粉在連署，甚至藉機造謠，因為連署被約談，郭董萌生退意之類的，做人真的不要太過分。
黃士修強調，郭辦嚴格禁止任何違法行為，連署不可有對價關係，違法就該舉報。同仁的內心話則是，拜託要搞人也不要用這麼廉價的方式，你們是看不起誰呢？