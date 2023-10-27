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高球／高雄公開賽爭冠白熱化　三人並列領先、最終回分勝負

▲何勁宏以三回合總成績208(-8)暫並列第一(TPGA提供)
▲何勁宏以三回合總成績208(-8)暫並列第一(TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

總獎金新台幣315萬元的2023高雄公開賽(第36屆)今（27日）在髙雄(澄清湖)高爾夫俱樂部的第三回合，何勁宏打出低於標準桿四桿的68桿，呂偉智揮出69桿，兩人同以三回合總桿低於標準桿八桿的208桿，暫時並列領先，明天最後一回合決賽競逐冠軍獎金台幣60萬元及獎盃；何勁宏爭取個人職業生涯首冠，呂偉智尋求此賽首冠。

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廖煥鈞打出低於標準桿五桿的67桿，以三回合低於標準桿一桿的209桿，一桿之差，暫並居第三，明天追求今年台巡賽第二冠。

暫並居首位的何勁宏今天四鳥無柏忌，包括兩個三桿短洞，第12洞是12碼直接切桿進洞抓鳥，第6洞是6呎小鳥推桿，其他兩洞第13及第15洞都是6─7呎小鳥推桿；他指出今天的切桿特別好，救了不少球，推桿仍然也很好，27推與昨天相同。

他有兩個洞都打進沙坑，救球上果嶺後都距洞5呎，成功救帕；他說， 今天因為感冒還未全好，揮桿對落球點的掌握還是差了一點，明天盡力就好，盡量享受過程，不會太在意成績與結果。

並列領先的呂偉智今天表現起伏稍大，六鳥一柏忌一「雙柏忌」，前九洞雖然射下四隻小鳥，包括第一洞的21呎長推小鳥，不過第二洞就因三推吞下柏忌，第3-5洞鐵桿發揮精準，都是3呎的小鳥推桿，可是在第8洞四桿洞出現狀況，開球偏到樹林路邊，第三桿切上果嶺，距洞24呎，三推才進洞，打成雙柏忌，35桿；所幸後九洞即時止血，先在第11洞距洞6呎拿下小鳥推桿，再在第15洞再抓一隻9呎小鳥推桿，34桿，繼續保持並列領先地位。

他表示，除了鐵桿很好以外，最後兩洞的6呎及5呎的保帕推桿，十八洞26推也是今天能保持領先的主因之一。他說：「明天要控制好自己的節奏，今天的節奏有點快有點亂！」

廖煥鈞今天打出五鳥無柏忌精采球技，他說木桿不錯，鐵桿接桿好，推桿有好有有壞，不過最終十八洞26推還是很好的；今天第5及6洞都是OK小鳥，其他三鳥也都是3-6呎的小鳥推桿，另有兩洞3呎與5呎的抓鳥機會，可惜未成功。他今有11個洞成功打上球道，13個洞上果嶺，都算平均發揮水準。

他表示，明天決賽會照著前三天的節奏，顧好自己的成績就好！設定打出六字頭成績就算達標！

尚落後領先者三桿的劉永華今天打出五鳥三柏忌，他表示打出70桿，只要是紅字，在此球場都可以接受；今天前九洞氣勢很強，抓三鳥有兩洞都是15呎小鳥推桿，後九洞有三洞開球丶第二桿及切桿都分別出現失誤，吞下三個柏忌，還好在第14及15洞抓鳥，彌補一下。他說，明天除了照前三天策略走，先求打上球道及果嶺，再拼抓鳥，明天推桿會積極一點，希望能再拿下第二冠！他曾以業餘身份於2019年贏得冠軍。

明天（28日）進行最後一回合決賽，選手們仍分別同時自第一洞與第十洞開球，第一組於上午7點出發，最後一組於上午8:30出發，預計下午一點半比賽結束，隨後舉行頒獎典禮。

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