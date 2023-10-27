獨／日出茶太插旗印度、土耳其 六角董座：模里西斯展店盼多5成
六角國際旗下手搖飲品牌日出茶太今（27）日宣布簽約印度、土耳其新市場，模里西斯市場也因經營成果豐碩，同步提早簽署延長品牌代理年限。六角董座王耀輝接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，印度目標3年30間、土耳其則是50間店，第一年希望單店單月營收可以有5萬美金，模里西斯續約延長5年，希望持續多開5成店鋪。
記者許若茵／台北報導
日出茶太目前在全球63國擁有超過1400家門市，王耀輝強調，成功關鍵在於堅持不懈提供品質卓越產品，並不斷創新滿足消費者更多需求，同時透過各國夥伴努力經營成效，讓更多新興市場潛在業主主動接洽代理品牌經營，每年開店數成長超過20%至30%。
觀察非洲與中東地區手搖茶飲漸為風潮，卻多為韓國人或本地人經營，標榜純正台灣口味的手搖茶飲品牌更是少數，六角國際看準潛力商機，揮軍深入印度、土耳其、模里西斯等地積極展店，引進品牌在全球銷售最佳的珍珠奶茶等手搖茶飲體驗。
王耀輝接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，印度規劃3年開展30間店、土耳其50間店，第一年單店營收希望可以有5萬美金上下。日出茶太在模里西斯當地已經有11間分店，成為當地第一大品牌，市場持續深耕，廣受在地消費者歡迎，因此提早續約5年，希望可以持續開展多5成店。
隨著市場變遷快速，王耀輝透露，目前暫無開展新品牌的規劃，但會進行品牌轉型，不論是定位、品牌logo設計，甚至是目標市場都會加強優化自身，讓日出茶太成為年輕族群量身打造的飲品品牌。