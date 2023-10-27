澎恰恰破產3年欠債6千萬！想死在導演椅上 突爆魏德聖也虧好幾億
67歲綜藝大哥澎恰恰為了圓夢拍電影，拚命到處借錢，2020年公開宣告破產，積欠地下錢莊2.4億元台幣，一度有百億金主林秉文出面斡旋，幫忙清償債務，宣稱只剩下1500萬元欠債，沒想到如今他出面表示，債務不減反增，至今仍有6000萬元債務，被電影拖垮了輝煌一生，卻對美夢念念不忘，在YouTube影片上吐露心聲：「就算哪天死在導演椅上，也是死得其所」。
記者江芷稜／綜合報導
從電視圈《連環泡》小角色出道，澎恰恰說學逗唱能力強，和許效舜在《黃金夜總會》裡的「鐵獅玉玲瓏」單元搭檔，用台語講故事，成為家喻戶曉的名人，曾獲得5屆金鐘獎最佳主持人肯定，無奈深陷盧靚的桃色風波，以及拍攝4部電影用盡財產，導致名聲敗裂，名下房產都被抵押，與老婆30多年婚姻面臨離婚收場。
他近日轉戰電商市場改賣泡菜，接受廚師徐浩漢的YouTube「漢饕天下」頻道專訪，聊到積欠債務是為了拍電影，更提到導演魏德聖同樣虧了好幾億，「他在金馬獎上，人家拿本票上去簽，這是真的欸，也不是他願意的，我曾經問過魏德聖，為什麼要拍台灣三部曲，他說要讓台灣人更了解台灣，那我沒話講」，坦言自己跟好友都太過浪漫。
他在演藝圈經歷豐富，自認要開發「說故事的能力」，想要挑戰導演工作，視此為終生職志，曾想過「如果有一天能夠坐在導演椅上，不管是喊Action或是喊Camera死掉，也叫死得其所了」，認為當導演工作時掛掉非常完美，沒想到四部電影連連虧損，票房落差太大，才會累積上億元債務，但澎恰恰執著於說故事，想把自己的人生拍成一部電影取名為《三點半》，無奈現在處於負債狀況，並不適合拍片，擔心害怕被攻擊，看得出來他對電影仍是滿腔熱愛。