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「足步踏實公益剪趾」活動照顧縣內更多長者趾甲健康

▲嘉義縣長翁章梁(左二)與天主教中華聖母基金會及玉山菩月樂齡公益信託一行人，參觀設施後聽取導覽人員進行簡報（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣長翁章梁(左二)與天主教中華聖母基金會及玉山菩月樂齡公益信託一行人，參觀設施後聽取導覽人員進行簡報（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

嘉義縣首間占地600坪投入近8千萬元，歷經4年籌建的5星級失智症團體家屋，於今(27)日上午舉行落成典禮，縣長翁章梁、議長張明達、衛福部長照司長祝健芳、社家署署長簡慧娟、中埔鄉鄉長李碧雲、天主教中華聖母基金會董事長陳美惠修女等貴賓出席，與公益支持單位代表蒞臨見證，預計在11月份正式服務。

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翁章梁說，隆興多功能長照服務園區設在中埔鄉台18線，通往阿里山必經之路旁，其中日間照顧中心延以中埔鄉舊菸葉檢驗廠改建，內部保留原有老建築獨有的「木桁架」設計，縣府與中埔鄉公所特別向衛生福利部爭取4千1百1拾9萬6千元前瞻經費，再由公所自籌6百3拾萬4千元，天主教中華聖母基金會投入超過3千2百萬經費，活化轉型為長照園區。


在公私協力下，共同完成嘉義縣首間結合「失智症團體家屋」、「日間照顧中心」與「幾點了咖啡館PLUS」等服務的創新長照場域，翁章梁期許，透過在全國老人人口比例最高的嘉義縣，打造第一個失智症示範照顧基地，希望讓照顧失智症資源拼圖更加完善。


園區內失智症團體家屋設置2個單元，最高可服務18人，服務對象是經醫師診斷CDR為2分以上，且具行動能力、但需被照顧的失智症者，讓失智症者接受24小時的照顧服務，在社區中提供小規模、家庭化的生活環境，與個別化的照顧服務，滿足失智症長者多元照顧需求，並提高其自主能力與生活品質，減輕家庭照顧者的負擔。

▲隆興多功能長照服務園區規劃寬敞的聯誼空間，協助長輩在地老化及老有所終（圖／嘉義縣政府提供）
▲隆興多功能長照服務園區規劃寬敞的聯誼空間，協助長輩在地老化及老有所終（圖／嘉義縣政府提供）
此外，玉山菩月樂齡公益信託捐贈1輛復康巴士，同時在7-ELEVEN公益支持下，建置「幾點了咖啡館PLUS」，創造親子、失智、高齡，導入中高齡照顧人力、環境採環保綠建材等多重友善的場域，更重要有中華聖母基金會與縣府特約合作，提供許多長照服務，協助長輩在地老化，老有所終，預計11月可正式服務。

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