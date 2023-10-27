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王鴻薇控性騷受害者被減薪　徐佳青哽咽駁斥：不實指控

▲對於王鴻薇指控，徐佳青出面說明。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.07）
▲對於王鴻薇指控，徐佳青出面說明。（圖／記者陳威叡攝，2023.02.07）

記者陳佩君／台北報導

僑委會委員長徐佳青日前被控對巴西聖保羅性騷案吃案，國民黨立委王鴻薇今（27）日再指控，被性騷的歐姓女職員在提出申訴後被秋後算帳，調職減薪幅度近11萬。徐佳青下午出面澄清、數度哽咽，並強調，降等、降薪等指控，完全是子虛烏有。

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巴西僑教中心歐姓副主任遭上司性騷擾案，王鴻薇今質疑徐佳青秋後算帳，指僑委會內部性平專案小組會議日期還沒確定，就將性騷案受害者調職、降薪，「人前主持公道，背後捅刀」。

對此，徐佳青下午在立法院受訪表示，歐女去年1月成為6職等，在年資還未累計情況下，不可能升到7至8職等，因派駐海外的職缺，屬7至8職等的副主任， 因此她是暫代而非升到7至8職等。

徐佳青提到，外派薪資會隨著不同區域而不同，「我只能怪自己，這位沒有受到完整訓練的同仁，顯然完全不夠格，連最基本公務員外派資料都付之闕如，還提供給王鴻薇錯誤資訊，做出錯誤指控」。

徐佳青重申，歐員今年1月28日派任前就是薦任6職等，11月15日調回來也還是，一年中薪資結構是不會變的，她在國內領5萬260元的薪資不變，並沒有降等也沒有降薪，這完全是子虛烏有。

說著說著，徐佳青數度哽咽，僑委會業務增加很多，但人員幾乎沒增加，在此情況下，對於同仁每天加班，她真的很抱歉；她強調，「我是對僑委會所有同仁抱歉，而非對今天指控的事情抱歉」。

徐佳青提到，她是為同仁努力為國家服務，在第一線作戰，員額不足的狀況下大家共體時艱，但這個月來，為了歐員一個人的案子，同仁都戮力從公，為此加班，沒人有任何怨言。

徐佳青說，期待王鴻薇能明察秋毫，不要再苛責同仁、落井下石，針對她一個人來，她都承擔，其他同仁何其無辜，為了不實指控，兩、三個月拚命加班這樣對嗎？她於心不忍。

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