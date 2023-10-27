傳遞關懷　大同醫院助偏鄉學童邁向全國音樂舞台

「感恩的心，感謝有你，伴我一生，讓我勇氣做我自己…」，一群來自高雄市旗山區圓富國中合唱團的學生們，準備到花蓮參加113學年度全國鄉土歌謠比賽，因經費不足可能無法成行，大同醫院獲知後，立刻邀請孩子們到大同醫院及大同福樂學堂日照中心進行快閃展演，醫院也贊助部分旅費，讓這群孩子可以更無後顧之憂的參賽爭光。
記者郭凱杰／高雄報導
位於高雄市旗山區的圓富國中屬於偏遠地區學校，全校總人數僅67人，學生家庭背景多以務農、勞動階級或隔代教養為主，其中有35%的學生是新住民子女，為了建立孩子的自信心，學校積極培養學生們不同專長，也帶著他們站上各大比賽舞台，才剛榮獲112學年度全國鄉土歌謠比賽優等獎的孩子們，下一站準備要前進花蓮參加113學年度全國鄉土歌謠比賽。
但由於經費不足，下一次在花蓮的賽事對於他們來講就像是摸不到的天堂，大同醫院聽聞此事，立刻邀請孩子們到大同醫院及大同福樂學堂日照中心進行快閃展演，除了能治癒病患的身心靈，也能緩解醫院的緊張步調。大同醫院也贊助部分旅費，讓孩子們可以前往花蓮比賽。
大同醫院院長傅尹志表示，此次邀請圓富國中合唱團來醫院展演，不僅是拋磚引玉希望能有更多人一起來幫助這群孩子，醫院更是秉持高醫體系一直以來的核心思想「需求在哪裏，高醫就在那裏」，以實際行動鼓勵孩子們透過優美的歌聲努力成為高雄之光、台灣之光。
傅尹志也指出，醫院未來也會規畫更多類似的活動，期待與不同單位攜手實現社會責任，促進多元文化交流與地區合作發展，共同建立充滿愛與溫暖且更加包容的多元社會。
圓富國中合唱團除了表演東南亞民謠之外，還演唱不少臺灣懷舊金曲，尤其是在演唱《感恩的心》時，福樂學堂的長者們不但陶醉在熟悉的歌聲中，身體也隨著歌曲輕輕搖擺，表演結束後學生們還一對一為長輩朗讀手寫小卡片，不僅傳遞關懷，老幼共學、世代共融的溫馨畫面更讓人看到青銀共創的高齡友善社會縮影。